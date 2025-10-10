Viktoria: a bajnoki címvédő FTC érkezik Szombathelyre

A Viktoria FC utóbbi két mérkőzésén győzött. Előbb a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében Szombathelyen 2-0-ra verte a Szekszárdot, legutóbb pedig a bajnokságban 3-0-ra győzött Budaörsön. A szombathelyiek hat fordulót követően négy ponttal a tizedik helyen tanyáznak. A vendég FTC miután kiesett a Bajnokok Ligájából, az Európa Kupában folytathatta szereplését – és szerdán gólnélküli döntetlenre végzett a cseh Sparta Praha otthonában – a visszavágót Budapesten rendezik. A Fradi a bajnokságban hat mérkőzésen ötször nyert, egy döntetlent játszott, így 15 ponttal, veretlenül vezeti a tabellát. Albert Flórián csapata rajton ikszelt a Budapest Honvéd vendégeként, azóta mind az öt meccsét megnyerte. A Fradit nem nagyon kell bemutatni, lyan játékosok alkotják mint Fenyvesi Evelin, Zágonyi Barbara, Ott Eszter, Diószegi Fanni, Nagy Viktória. És az FTC-t erősíti a volt viktóriás Németh Adél, Gődér Brigitta és a házi gólkirály Nagy Vanessza is.

A Viktoria FC szombaton az FTC ellen lép pályára

Fotó: VN/archív Unger Tamás

Ezt várja a Viktoria FC vezetőedzője

- Gratulálunk az FTC-nek az Európa Kupában való szerepléshez, helytálláshoz, sok sikert kívánunk a visszavágóra - az egész női magyar labdarúgást képviselik - mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. – Ennek fényében tisztában vagyunk vele, hogy milyen kaliberű ellenfél érkezik szombaton Valamennyi meccs egyformán fontos, valamennyi mérkőzésen pontot, pontokat szeretnénk szerezni – minden egyes bravúrpont sokat számíthat. Eddigi meccseinken maszívan futballoztunk, bárki is volt az ellenfél – erre lesz szükség most is, ezt kel továbbvinnümk. A kapott gólok tekintetében a középmezőnyben állunk, fontos, hogy sikerüljön helyzetet, helyzeteket is kialakítani az FTC kapuja előtt.