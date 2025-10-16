október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

55 perce

Viktoria FC: előnyből vereség

Címkék#női labdarúgás#Viktória#labdarúgás

A női labdarúgó NB I 9. fordulójában a Viktoria FC a szünetben még 1-0-ra vezetett, ám a második félidőben fordított a hazai együttes – a végeredmény 3-1.

Pum András

Kész-St. Mihály-Szeged–Viktoria FC 3-1 (0-1). Szeged, 150 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sipos.

Viktoria
A Viktoria FC 3-1-re kikapott Szegeden
Fotó: VN/Viktoria FC

Szeged: Aradi – Simonovic (Horváth A., 89.), Durdevac, Popovic, Sajti, Török, Komlós, Ónodi, Suták (Szőke, 5.), Barna (Horváth L., 62.), Németh Zs. Edző: Major László.

Viktoria FC: Schvirján – Nagy D., Kovács V., Pintér, Licskai – Németh M. (Novák, 74.), Sági (Csizmadia, 46.),  Gravencz (Polovics, 56.), Urbán, Varró (Csanádi, 74.)  – Petrovics (Csejtei, 77,). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Popovic 2 (56., 92.), Komlós (54.),  illetve Urbán  (21.).

Az első félidőben taktikusan, okosan futballozott a szombathelyi együttes. A 21. percben megérdemelten jutottak vezetéshez a vasiak: Pintér távoli lövését védte a kapus, ám a kipattanó labdát az érkező Urbán a hálóba vágta (0-1). A vasiak több ígéretes akciót is vezettek, de újabb gólt nem sikerült szerezniük. A második félidőben két hiba után két percen belül fordított a  hazai csapat (2-1). A vendégek próbálkoztak, de igazi átütőerő nem volt a támadásaikban, nem tudtak gólhelyzetet kialakítani. Aztán a ráadásban a góllövőlistát vezető Popovic ismét betalált, ezzel eldőlt a mérkőzés (3-1).

Az első félidőben jól futballozott a Viktoria, ám szünet után felülkerekedett a hazai gárda. A döntetlen igazságosabb lett volna.

A Viktoria FC vezetőedzőjének értékelése

Markó Edina: – Az első félidő egyértelműen a mienk volt, a másodikban a Szeged akarata érvényesült. Az utolsó negyedóra óriási rohanásba ment át és több kisebb helyzetet is sikerült kialakítanunk, de nem tudtuk ezeket higgadtan lejátszani.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu