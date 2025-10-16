Viktoria FC: előnyből vereség

Kész-St. Mihály-Szeged–Viktoria FC 3-1 (0-1). Szeged, 150 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sipos.

A Viktoria FC 3-1-re kikapott Szegeden

Fotó: VN/Viktoria FC

Szeged: Aradi – Simonovic (Horváth A., 89.), Durdevac, Popovic, Sajti, Török, Komlós, Ónodi, Suták (Szőke, 5.), Barna (Horváth L., 62.), Németh Zs. Edző: Major László.

Viktoria FC: Schvirján – Nagy D., Kovács V., Pintér, Licskai – Németh M. (Novák, 74.), Sági (Csizmadia, 46.), Gravencz (Polovics, 56.), Urbán, Varró (Csanádi, 74.) – Petrovics (Csejtei, 77,). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Popovic 2 (56., 92.), Komlós (54.), illetve Urbán (21.).

Az első félidőben taktikusan, okosan futballozott a szombathelyi együttes. A 21. percben megérdemelten jutottak vezetéshez a vasiak: Pintér távoli lövését védte a kapus, ám a kipattanó labdát az érkező Urbán a hálóba vágta (0-1). A vasiak több ígéretes akciót is vezettek, de újabb gólt nem sikerült szerezniük. A második félidőben két hiba után két percen belül fordított a hazai csapat (2-1). A vendégek próbálkoztak, de igazi átütőerő nem volt a támadásaikban, nem tudtak gólhelyzetet kialakítani. Aztán a ráadásban a góllövőlistát vezető Popovic ismét betalált, ezzel eldőlt a mérkőzés (3-1).

Az első félidőben jól futballozott a Viktoria, ám szünet után felülkerekedett a hazai gárda. A döntetlen igazságosabb lett volna.

A Viktoria FC vezetőedzőjének értékelése

Markó Edina: – Az első félidő egyértelműen a mienk volt, a másodikban a Szeged akarata érvényesült. Az utolsó negyedóra óriási rohanásba ment át és több kisebb helyzetet is sikerült kialakítanunk, de nem tudtuk ezeket higgadtan lejátszani.



