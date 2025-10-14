Viktoria FC: gólvágó az ellenfélnél

A Major László vezetőedző vezette szegediek négy győzelemmel és három vereséggel, 12 ponttal az 5. helyen áll. Az alföldiek legutóbb Pécsett 2-1-re nyertek, de korábban egy nagy skalpot is begyűjtöttek már: 2-1-re legyőzték a tavalyi ezüstérmes ETO FC Győrt. A szegedi csapat meghatározó játékosa a nyáron a Vojvodinától érkezett Milica Popovic. A szerb csatár remek formában van: csapata 14 találatából 12-őt szerzett. Popovic vezeti egyébként az NB I góllövőlistáját is. A Viktoria FC az elmúlt fordulóban jól tartotta magát az FTC ellen, de végül egy szabadrúgásgóllal 1-0-ra kikapott. A szombathelyiek jelenleg négy ponttal a 10. helyen tanyáznak.

Támadásban a Viktoria játékosa, Németh Mirtill

Forrás: VN/Unger Tamás



Ezt várja a Viktoria FC vezetőedzője

– A szegedi csapat légiósai előrejátékban extra teljesímtényt nyújtanak – mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. – Milica Popovicra hiába készülnek a csapatok, mégis mindig betalál. De a szegedi együttes nem csak egy emberből áll, nekünk mindenkire oda kell figyelnünk: remek képességű futballisták alkotják ellenfelünket. Úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésre számítok – de valamennyi találkozó nehéz valamiért. A szerdai azért is az lesz, mert aznap utazunk, ami nem könnyíti meg a dolgunkat. De az FTC elleni mérkőzés után is elmondtam a lányoknak: el kell hinniük, hogy bárki ellen, bárhol van esélyük a jó eredmény elérésére.