Labdarúgás

1 órája

Viktoria FC: gólvágó az ellenfélnél

Címkék#Markó Edina#Viktoria FC#teljesímtény

A női labdarúgó NB I 8., hétközi fordulójában szerdán 15 órai kezdettel a Viktöria FC a Kész-St. Mihály-Szeged otthonában lép pályára.

Pum András

A Major László vezetőedző vezette szegediek négy győzelemmel és három vereséggel, 12 ponttal az 5. helyen áll. Az alföldiek legutóbb Pécsett 2-1-re nyertek, de korábban egy nagy skalpot is begyűjtöttek már: 2-1-re legyőzték a tavalyi ezüstérmes ETO FC Győrt. A szegedi csapat meghatározó játékosa a nyáron a Vojvodinától érkezett Milica Popovic. A szerb csatár remek formában van: csapata 14 találatából 12-őt szerzett. Popovic vezeti egyébként az NB I góllövőlistáját is. A Viktoria FC az elmúlt fordulóban jól tartotta magát az FTC ellen, de végül egy szabadrúgásgóllal 1-0-ra kikapott. A szombathelyiek jelenleg négy ponttal a 10. helyen tanyáznak.

Viktoria
Támadásban a Viktoria játékosa, Németh Mirtill
Forrás: VN/Unger Tamás


Ezt várja a Viktoria FC vezetőedzője

– A szegedi csapat légiósai előrejátékban extra teljesímtényt nyújtanak – mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. – Milica Popovicra hiába készülnek a csapatok, mégis mindig betalál. De a szegedi együttes nem csak egy emberből áll, nekünk mindenkire oda kell figyelnünk: remek képességű futballisták alkotják ellenfelünket.  Úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésre számítok – de valamennyi találkozó nehéz valamiért. A szerdai azért is az lesz, mert aznap utazunk, ami nem könnyíti meg a dolgunkat. De az FTC elleni mérkőzés után is elmondtam a lányoknak: el kell hinniük, hogy bárki ellen, bárhol van esélyük a jó eredmény elérésére.

 

