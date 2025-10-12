október 12., vasárnap

Női labdarúgás

3 órája

Viktoria-vereség a Fraditól - fotók

Címkék#Viktoria FC#női labdarúgás#Fradi

A női labdarúgó NB I 7. fordulójáabn a Viktoria FC hazai pályán 1-0-ra kikapott az FTC-től.

Pum András

Viktoria FC–FTC 0-1 (0-0). Haladás Sportkompexum, 150 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette:  Medve.

Viktoria FC: Schvirján (Kocsi, 88.) – Nagy D., Kovács V., Pintér, Licskai – Németh M. (Czakó, 74.), Sági, Gravencz (Varró 60.), Urbán, Csizmadia (Novák, 60.) – Csejtei (Csanádi, 56.). Megbízott vezetőedző: Kiss Tamás.

A szombathelyi együttesből Kiss-Lantos Hanna és Alasz Hanna sérülés, Zahár Flóra betegség, míg Petrovics Petra családi okok miatt hiányzott. No, és a Budaörsön kiállított Markó Edina vezetőedző is csak a lelátón foglalhatott helyet, megbízott vezetőedzőként Kiss Tamás ült a kispadon. A vendégeknél a kezdőben kapott helyet a két volt szombathelyi játékos, Németh Adél és Nagy Vanessza is.

Viktória-Fradi

Fotók: Cseh Gábor

A listavezető fővárosiak kezdték jobban a mérkőzést, a vasiak védekezésre rendezkedtek be. Ám helyzetet nem tudott kialakítani az FTC, a Viktoria védelme ugyanis remekül zárt, nem engedett teret a vendégek támadásainak. Néhányszor viszont meghúzta a széleket a meglehetősen fásultan futballozó  vendéggárda, de a beadások nem találtak embert.   Eseménytelen mezőnyjáték folyt, helyzet nélkül. Az első ziccer viszont a hazaiak előtt adódott: a 39. percben jobb oldali beadás után a röviden érkező Csejtei hét méterről nagy helyzetből a léc fölé lőtt. 

Szünet után a hazaiak kezdtek aktívabban, főleg a jobb oldalon vezettek akcióikat. Aztán kiegyenlítődött a játék, de komoly helyzet nem adódott. A szombathelyiek kontrái viszont veszélyesek voltak. A 65. percben egy védelmi hiba után Nagy Vanessza tíz méterről lőtt, Schvirján védett. A vasiak hősiesen védekeztek, ha kellett becsúsztak, egymást segítették ki. A 70. percben Diószegi végzett el szabadrúgást a bal oldalról, 18 méterről. A lövés elsuhant a lábak mellett és a hosszú, bal sarokban kötött ki (0-1). A hazaiak próbáltak ugyan újítani, de a vendégek a gól után magabiztosabban, összeszedettebben játszottak.

A Viktoria FC helytállt a meglehetősen fásultan futballozó FTC ellen – de végül kikapott.

Kiss Tamás: – A csapat bebizonyította az erejét. Küzdött becsülettel és ha egy picit nagyobb a hitük, akkor 1-1 az eredmény, ha pedig van egy jobb játékvezető, akkor meg 0-0...

