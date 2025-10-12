Viktoria-vereség a Fraditól - fotók

A listavezető fővárosiak kezdték jobban a mérkőzést, a vasiak védekezésre rendezkedtek be. Ám helyzetet nem tudott kialakítani az FTC, a Viktoria védelme ugyanis remekül zárt, nem engedett teret a vendégek támadásainak. Néhányszor viszont meghúzta a széleket a meglehetősen fásultan futballozó vendéggárda, de a beadások nem találtak embert. Eseménytelen mezőnyjáték folyt, helyzet nélkül. Az első ziccer viszont a hazaiak előtt adódott: a 39. percben jobb oldali beadás után a röviden érkező Csejtei hét méterről nagy helyzetből a léc fölé lőtt.

Szünet után a hazaiak kezdtek aktívabban, főleg a jobb oldalon vezettek akcióikat. Aztán kiegyenlítődött a játék, de komoly helyzet nem adódott. A szombathelyiek kontrái viszont veszélyesek voltak. A 65. percben egy védelmi hiba után Nagy Vanessza tíz méterről lőtt, Schvirján védett. A vasiak hősiesen védekeztek, ha kellett becsúsztak, egymást segítették ki. A 70. percben Diószegi végzett el szabadrúgást a bal oldalról, 18 méterről. A lövés elsuhant a lábak mellett és a hosszú, bal sarokban kötött ki (0-1). A hazaiak próbáltak ugyan újítani, de a vendégek a gól után magabiztosabban, összeszedettebben játszottak.

A Viktoria FC helytállt a meglehetősen fásultan futballozó FTC ellen – de végül kikapott.

Kiss Tamás: – A csapat bebizonyította az erejét. Küzdött becsülettel és ha egy picit nagyobb a hitük, akkor 1-1 az eredmény, ha pedig van egy jobb játékvezető, akkor meg 0-0...