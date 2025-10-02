PTE-PEAC Mighty Bulls–AVUS 10-9 (2-2, 2-5, 2-1, 4-1). Pécs, 100 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Tóth K, Regős.

Makarenko Balázs, az AVUS vízilabdacsapatának játékosa három gólt szerzett

Fotó: Archív/Unger Tamás

Vízilabda: a pécsi bikák erősebbek voltak a szombathelyi aligátoroknál

AVUS: Antoni – Kertész 1, Makarenko 3, Makrai, Németh B. 2, Sági 2, Galambos 1. Csere: Sásdi, Jenei, Horváth R. Edző: Stojadinov Nikola.

Az első negyedben a PTE-PEAC Mighty Bulls (azaz magyarul pécsi hatalmas bikák...) szereztek vezetést, majd bő két és fél perccel a negyed vége előtt Németh Bódog egyenlített. Az utolsó fél percben két találat született, a pécs gólra Makarenko válaszolt (2-2).

A második negyedben is sokáig csak egy-egy gól volt a különbség a csapatok között, majd az aligátorok 5-3-ra elléptek, sőt a negyed végén 7-4-re vezettek.

A harmadikban már 8-4-re mentek a vasiak, de az utolsó negyedre csak két gól (8-6) maradt előnyükből. Négy perc volt hátra, amikor a pécsiek kiegyenlítettek (8-8). Kertész büntetőjével 9-8-ra az AVUS vezetett, két és fél perccel a vége előtt 9-9-re alakult az eredmény. Egy perc volt már csak hátra, amikor a Pécs betalált és mivel az AVUS az utolsó két lövését elhibázta, így a hazai csapat egy góllal, 10-9-re végül megnyerte a mérkőzést.