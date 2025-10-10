Hét góllal nyertek a szombathelyi aligátorok

AVUS–Uni Győr-GYVSE 16-9 (6-2, 4-4, 4-1, 2-2). Szombathely, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Veilandics, Csányi.

Sági Benjámin, a vasiak vízilabda csapatának játékosa három gólt szerzett

Fotó: Cseh Gábor

AVUS: Antoni – Spitzer Va. 2, Valter, Gellén 1, Kertész 1, Sági 3, Galambos 1, Horváth B. Csere: Hajmási 2, Makarenko 3, Jenei, Sásdi 1, Nagy L., Horváth R., Horváth B., Nagy L. 1. Spitzer Ve. 1. Edző: Stojadinov Nikola.

Remekül kezdte a meccset a szombathelyi csapat, 2-0-ra, majd 3-2-re vezetett, az első negyed végére pedig 6-2-re. A második negyedben is tartotta biztos előnyét az AVUS, a nagyszünetben 10-6-ra vezettek a vasiak. A harmadik negyedben aztán végképp eldőlt az addig is sima mérkőzés. Négy perccel a negyed vége előtt már 13-6 állt az eredményjelzőtáblán. Az utolsó negyedet így már könnyebben vették a szombathelyiek, aki így is hét góllal, 16-9-re nyertek a tabella utolsó előtti helyén, pont nélkül álló győriek ellen.

Így értékelt az AVUS vízilabdacsapatának edzője

Stojadinov Nikola: – Nagyszerű mérkőzést játszottunk a Győr ellen, szinte minden tökéletesen működött. A csapat fele felnőtt, másik fele utánpótláskorú játékosokból állt. Két vegyes csoportban, felváltva, hárompercenként játszottunk. Így a mérkőzés elejétől a végéig magas tempót tudtunk tartani. A fiatal és idősebb játékosok közötti kommunikáció remek volt.

