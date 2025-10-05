Dr. Zsemberi György emlékére fociztak - fotókkal

Futballtorna dr. Zsemberi György emlékére.

A dr. Zsemberi György Emléktorna résztvevői.

Fotó: Szendi Péter



Az Illés Akadémia műfüves pályáin hat csapat mérte össze a tudását – egyben tisztelgett a labdarúgó berkekben is népszerű, sikeres dr. Zsemberi György emléke előtt. Papp Judit evangélikus lelkész áhítatával indult a nap, majd csoportmérkőzésekkel kezdtek a csapatok, aztán következtek a helyosztók. A tornát követően a csapatok jó hangulatú közös ebéden vettek részt a Reményik Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ebédlőjében, ahol a díjkiosztóra is sor került. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség egykori presbiterének, Dr. Zsemberi Györgynek a családtagjai is részt vettek az eseményeken. A sportbaráti összefogás szép példája volt a hagyományteremtő jelleggel megrendezett torna.

Dr. Zsemberi György Emléktorna

1. Lovászhetény, 2. Gyuri Haverjai Keszthely, 3. Topolya, 4. Luce Team, 5. Szívvel-Lélekkel Team, 6. HB United Team. Különdíjak, gólkirály: Takács Jácint (Luce Team). Legjobb játékos: Illés Béla (Gyuri Haverjai Keszthely). Legjobb kapus: Andriskó Jácint (Topolya).