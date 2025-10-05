2 órája
Dr. Zsemberi György emlékére fociztak - fotókkal
Nagy sikerrel zajlott le a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség által szervezett Dr. Zsemberi György Labdarúgó Emléktorna. Dr. Zsemberi György barátai, tisztelői léptek pályára.
Futballtorna dr. Zsemberi György emlékére.
Az Illés Akadémia műfüves pályáin hat csapat mérte össze a tudását – egyben tisztelgett a labdarúgó berkekben is népszerű, sikeres dr. Zsemberi György emléke előtt. Papp Judit evangélikus lelkész áhítatával indult a nap, majd csoportmérkőzésekkel kezdtek a csapatok, aztán következtek a helyosztók. A tornát követően a csapatok jó hangulatú közös ebéden vettek részt a Reményik Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ebédlőjében, ahol a díjkiosztóra is sor került. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség egykori presbiterének, Dr. Zsemberi Györgynek a családtagjai is részt vettek az eseményeken. A sportbaráti összefogás szép példája volt a hagyományteremtő jelleggel megrendezett torna.
Dr. Zsemberi György Emléktorna
- Végeredmény: 1. Lovászhetény, 2. Gyuri Haverjai Keszthely, 3. Topolya, 4. Luce Team, 5. Szívvel-Lélekkel Team, 6. HB United Team.
- Különdíjak, gólkirály: Takács Jácint (Luce Team). Legjobb játékos: Illés Béla (Gyuri Haverjai Keszthely). Legjobb kapus: Andriskó Jácint (Topolya).
A torna jótékonysági célt is szolgált, az adományozók a Reményik iskola sport programjaihoz, tornatermének megépítéséhez járultak hozzá.