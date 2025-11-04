Asztalitenisz: celli győzelem idegenben

Budaörsi SC I.-Celldömölki VSE-Vulkán Hotel és Fürdő II. 5:9. Budaörs, NB I-es asztalitenisz-mérkőzés, 5. forduló.

A Celldömölk I asztalitenisz-csapatának játékosa, Kalmár Tamás remekül játszott Budaörsön: valamennyi meccsét megnyerte

Fotó: VN/Giczi Sándor

Párosok: Kudlik, Moravcsik-Iván B., Kalmár 0:3, Lotz, Nagy A.-Gőgös, Nyírő 3:1 (1-1). Egyéni, 1. forduló: Moravcsik-Gőgös 3:2, Kudlik-Nyírő 3:2, Lotz-Kalmár 0:3, Nagy A.-Iván B. 1:3 (3:3). 2. forduló: Moravcsik-Nyírő 3:2, Kudlik-Kalmár 2:3, Lotz-Iván B. 1:3 Nagy A.-Gőgös 1:3 (4:6). 3. forduló: Moravcsik-Kalmár 2:3, Kudlik-Iván B. 3:1, Lotz-Gőgös 1:3, Nagy A.-Nyírő 1:3 (5-9).

Zsinórban két meccset nyert a celli asztalitenisz-csapat

Az 5. fordulót megelőző negyedik körben a visszatérő Fazekas Péter vezérletével - aki mindhárom egyéni meccsét megnyerte és párosban is diadalmaskodott - a celldömölkiek 8:6-ra nyertek a Pentele ASE I. ellen

Ebben a fordulóban pedig Budaörsre látogattak a vasiak. Az Iván Bertold-Kalmár Tamás duó biztosan nyerte a párost, míg a Gőgös Martin-Nyírő József kettős simán kikapott, így az első forduló után '1:1 volt az eredmény. Az első egyéni forduló nem kezdődött jól a vasiak számára, Gőgös és Nyírő is kikapott - ekkor 3:1-re vezettek a hazaiak. Aztán Iván Bertold és Kalmár is győzött, így 3:3-ra módosult az állás. A második fordulóban Kalmár, Iván Bertold és Gőgös győzött, Nyírő kikapott: ekkor már viszont a celliek mentek 6:4-re. Az utolsó, harmadik körben Kalmár, Nyírő és Gőgös is behúzta a meccsét és ugyan Iván Bertold kikapott, de ez utóbbi meccs már nem osztott, nem szorzott: a Celldömölk végül 9:5-re győzött Budaörsön.

A vasiak a második és harmadik körben jól játszva fordították meg a meccset. Győzött: Kalmár 3, Iván B. 2, Gőgös 2, Nyírő 1, Iván-Kalmár