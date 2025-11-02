2 órája
Bajnokok Ligája, Európa-liga: parádés meccsek keddtől csütörtökig!
Folytatódik az európai csúcsfutball! Kedden és szerdán a 4. fordulóval folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája, csütörtökön pedig az Európa-liga 4. játéknapját rendezik.
Bajnokok Ligája: kedden és szerdán folytatás! Parádés "menü": PSG-München, City-Dortmund, Juventus-Sporting.
Bajnokok Ligája - menetrend
Bajnokok Ligája, kedd, 18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol), Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német). 21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga), Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia), Juventus (olasz)–Sporting (portugál), Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol), Olympiakosz (görög)–PSV (holland), PSG (francia)–Bayern München (német), Tottenham (angol)–Köbenhavn (dán).
Szerda, 18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol), Qarabag (azeri)–Chelsea (angol). 21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török), FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol), Inter (olasz)–Kajrat Almati (kazah), Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német), Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol), Marseille (francia)–Atalanta (olasz), Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német).
Európa-liga: a Ferencváros - és Varga Barnabás - a bolgár Ludogorec gárdáját fogadja.
Európa-liga - menetrend
Európa-liga, csütörtök, 18.45: Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland), Basel (svájci)–FCSB (román), Midtjylland (dán)–Celtic (skót), Utrecht (holland)–Porto (portugál), Crvena Zvezda (szerb)–Lille (francia), Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol), Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög), Nice (francia)–Freiburg (német), Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol). 21.00: Ferencváros–Ludogorec (bolgár), Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli), Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég), Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török), PAOK (görög)–Young Boys (svájci), Rangers (skót)–Roma (olasz), Betis (spanyol)–Lyon (francia), Braga (portugál)–Genk (belga), Stuttgart (német)–Feyenoord (holland).