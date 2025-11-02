november 3., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Bajnokok Ligája, Európa-liga: parádés meccsek keddtől csütörtökig!

Címkék#sport#Bajnokok Ligája#labdarúgás

Folytatódik az európai csúcsfutball! Kedden és szerdán a 4. fordulóval folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája, csütörtökön pedig az Európa-liga 4. játéknapját rendezik.

Vaol.hu

Bajnokok Ligája: kedden és szerdán folytatás! Parádés "menü": PSG-München, City-Dortmund, Juventus-Sporting.

Bajnokok Ligája
Bajnokok Ligája: a döntőnek a Puskás Aréna ad otthont!
Fotó: NS/Kovács Péter

Bajnokok Ligája - menetrend

Bajnokok Ligája, kedd, 18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol), Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német). 21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga), Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia), Juventus (olasz)–Sporting (portugál), Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol), Olympiakosz (görög)–PSV (holland), PSG (francia)–Bayern München (német), Tottenham (angol)–Köbenhavn (dán).

Szerda, 18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol), Qarabag (azeri)–Chelsea (angol). 21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török), FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol), Inter (olasz)–Kajrat Almati (kazah), Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német), Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol), Marseille (francia)–Atalanta (olasz), Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német).

Varga Barnabás
Varga Barnabás
Fotó: Dömötör Csaba

Európa-liga: a Ferencváros - és Varga Barnabás - a bolgár Ludogorec gárdáját fogadja.

Európa-liga - menetrend

Európa-liga, csütörtök, 18.45: Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland), Basel (svájci)–FCSB (román), Midtjylland (dán)–Celtic (skót), Utrecht (holland)–Porto (portugál), Crvena Zvezda (szerb)–Lille (francia), Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol), Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög), Nice (francia)–Freiburg (német), Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol). 21.00: Ferencváros–Ludogorec (bolgár), Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli), Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég), Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török), PAOK (görög)–Young Boys (svájci), Rangers (skót)–Roma (olasz), Betis (spanyol)–Lyon (francia), Braga (portugál)–Genk (belga), Stuttgart (német)–Feyenoord (holland).

 

