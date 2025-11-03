november 3., hétfő

Futás

41 perce

Borbély Sándor nyerte a Kololnics György emlékfutást

Címkék#Borbély Sándor#futás#Kolonics György

A SZoESE futója, a szentgotthárdi Borbély Sándor megnyerte a 11,5 kilométeres távot a Kolonics György emlékfutáson.

Pum András

Kolonics György, a kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok kenus tragikusan fiatalon 36 évesen távozott az ország élő sportlegendáinak sorából. Emlékét azonban a sportbarátok sosem feledik: mivel Koló a kenuzás mellett futni is imádott, évről évre egy nagy közös futóversennyel tisztelegnek előtte. Természetesen a vízparton: idén ismét a Népszigeten. Több, mint háromezren neveztek a három távra. Ideális futóidőben, tavaszias napsütésben indult a verseny. Változatos terepen, aszfalton, térkövön és kavicsos pályán haladt a mezőny. Egy emelkedő nehezítette a versenyt az Újpesti hídra való feljutásnál. Az óbudai partszakasz, a római part volt a technikásabb. A szentgotthárdi Borbély Sándor a SZoESE versenyzője a 11,5 kilométeres távon indult – összesen 767-en álltak rajthoz ezen a távon. Igazából csak egy vetélytársa volt, váltva vezettek a 10. kilométerig. Borbély ott kezdett gyorsítani és kiélezett versenyben négy másodperc előnnyel győzött.

Borbély Sándor
A vasi futó, Borbély Sándor (középen) győzött a 11,5 kilométeren
Fotó: VN/Vörös Nándor

Borbély Sándor győzött

Eredmény: 11,5 km, abszolút 1. Borbély Sándor SZoESE 40:21.

 

