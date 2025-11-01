Budo SE: mesterként tért haza a tanítvány

A napokban a szombathelyi Budo SE judo szakosztályának a vendége volt Bozsoki Imre, illetve tanítványai.

Fotó: VN/Budo SE

Bozsoki Imre az egyesület elődjénél kezdte mind aikido, mind judo tanulmányait. Most hazalátogatott volt oktatójához - Tölgyesi Zoltán 4.dan mesterhez -, és elhozta magával tanítványait is. Akik a közös judo edzés során megmutatták tudásukat, de felmerültek régi és új élmények.

Útjukat folytatva a Budo SE vendégei Ausztriában utaztak, ahol egy judo kata versenyen vettek részt - Bozsoki Imre tanítványai remek eredményeket értek el a rangos nemzetközi erőpróbán.

