Egis Körmend: jön a zsinórban negyedik győzelem?

A Zlatko Jovanovic vezette Honvéd várakozáson felül kezdte a bajnokságot, nyert Debrecenben (94-70) és hazai pályán az Atomerőmű SE (91-79) ellen. Ezt követően viszont kikapott Kaposváron (96-104), majd Budapesten verte a Szegedet (78-61). Utolsó két bajnokiját viszont elveszítette, Szolnokon 85-68-ra, Székesfehérváron pedig 78-69-re kapott ki. A három győzelemmel és vereséggel az 5. helyen álló fővárosiak legponterősebb játékosa Eric Brandon Rush, az Egyesült Államokbeli légiós 20.3 pontot átlagolt. A Honvédot erősíti többek között Valerio-Bodo Vincent is – a válogatott kosaras 10,8 pontos átlagnál jár. Az Egis Körmend remek formában várja a szerda esti összecsapást, a megbízott vezetőedző, Kocsis Tamás vezette együttes utolsó három bajnokiját megnyerte. A vasiak a Rába-partján az Atomerőművet (100-97), majd idegenben a Kaposvárt (106-95), legutóbb pedig hazai pályán a Szegedet (98-87) verték. A három győzelem hatására a vasiak feljöttek a 7. helyre, ugyanúgy három-három győzelemmel és vereséggel állnak, mint a honvédosok. A piros-feketéknél - pontok tekintetében - Jalen Moore (20.3) és Marchelus Avery (20.2) viszi a prímet. Utóbbi a Szeged ellen 33 pontot dobott. De jól mutatkozott be a múlt héten szerződtetett CJ Kelly és Grimes – utóbbi néhány látványos blokkot is kiosztott. A Honvéd ellen nem játszhat a kiállított Ivosev Tamás. A körmendi csapathoz kapcsolódó hír, hogy a klub – a Honvéd-meccsel együtt – további négy mérkőzésre bízta meg Kocsis Tamást a gárda irányításával.

Az Egis Körmend játékosa, Durázi Krisztofer a Szeged ellen, jó játékkal tért vissza.

Fotó: Szendi Péter

Az Egis Körmend meghatározó játékosa, Durázi Krisztofer a bajnoki rajt előtt egy héttel, a zalaegerszegi Göcsej Kupán szenvedett sérülést – részlegesen elszakadt a bokaszalagja. A 27 éves kosaras így a bajnokság első öt mérkőzését kénytelen volt kihagyni, a Szeged ellen hazai pályán 98-87-re megnyert meccsen tért vissza a parkettre. A korábbi válogatott kerettag játékos 27 percet töltött a pályán és 12 pontot szerzett – és dupla-duplát jegyzett.

– Már Kaposváron játszani akartam, de a szakmai stáb úgy látta jónak, ha elővigyázatosságból még nem lépek parkettre – mondta Durázi Krisztofer. – A Szeged ellen viszont már játszhattam, másfél hónapot hagytam ki, de ennek ellenére úgy gondolom, jól sikerült a visszatérésem. Meccs előtt úgy voltam vele, hogy az első bajnokimon még csak az úgymond tutira megyek, a biztos megoldásokat választom. Fizikálisan bírtam a meccset, nem fáradtam el, viszont ennyi kihagyás után nyilván még nem vagyok százszázalékos formában. De ahogy mondtam is, szerintem jól ment a játék. A Szeged elleni meccs előtt csak két-három napot tudtunk teljes kerettel készülni, örülök, hogy így is nyertünk. Ami a Honvéd elleni találkozót illeti, nehéz dolgunk lesz, mindenkinek a maximumot kell nyújtania a győzelemhez. Csapatként, egységesen kell játszanunk és akkor nem maradhat el a siker. Hogy minek köszönhető a győzelmi sorozatunk? Kocsis Tamás irányítása mellett mindenki felszabadultabban játszik és sokat jelent, hogy edzőnk jól ismeri a magyar mezőnyt, emiatt jobban fel tudunk készülni az ellenfelekből – és ez az eredményeken is meglátszódik. Mindenesetre a Honvéd elleni meccs sem lesz könnyű, de utána jönnek csak az igazán nehéz csaták: fogadjuk az Alba Fehérvárt, megyünk Szolnokra, utazunk Zalaegerszegre, jön a Falco. Sorsdöntő, nehéz meccsek várnak ránk!