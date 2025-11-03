Egis Körmend: további négy meccsig Kocsis Tamás marad az edző

Mint ismert, Teo Hojc távozása után Kocsis Tamás megbízott vezetőedzőként vette át a szlovén trénerrel három vereséggel kezdő Egis Körmend szakmai munkájának irányítását - aki Érsek Marcell másodedző segít. Nos, Kocsis irányításával három győzelmet arattak a vasiak, az Atomerőmű SE-t Körmenden 100-97-re verték, majd Kaposváron 106-95-re nyertek, legutóbb a Szegedet a Rába-partján 98-87-re győzték le. Mindezeket a sikereket meglehetősen foghíjas kerettel érték el, hiszen például menet közben légiósok mentek, légiósok jöttek.

Továbbra is Kocsis Tamás irányítja az Egis Körmendet

Fotó: Szendi Péter

A válogatott szünetig biztosan Kocsis Tamás marad az Egis Körmend edzője

A jó szereplést értékelték is, hiszen mint az az Egis Körmend közleményéből kiderül,

"A válogatott szünetig biztosan Kocsis Tamás marad a csapat első számú edzője.

Hálásak vagyunk neki, hogy (már nem először) egy nagyon nehéz helyzetben a kispad élére állt, és 3:0-ás mérleggel visszahozta a csapatot a legjobb 8 közé.

Ezzel kiérdemelte a játékosok és a menedzsment bizalmát, a következő 4 meccsen is számítunk elkötelezett munkájára, amit a továbbiakban is Érsek Marcell segít.

Köszönjük, Tatu és Marci, csak így tovább!"

Olvasatunkban mindez akár azt is jelentheti, hogy ha Kocsissal továbbra is ilyen remekül szerepel a csapat, könnyen lehet, hogy véglegesítik a vezetőedzői poszton. De ez persze a jövő zenéje lehet.

A négy meccs tehát azt jelenti, hogy Kocsis és Érsek irányítja a Körmendet a Honvéd (idegenben), az Alba Fehérvár (otthon), a Szolnok (i) és a ZTE (I) elleni bajnokikon.