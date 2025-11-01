Elmarad a Viktoria FC bajnoki mérkőzése

Elmarad a 9. fordulóban vasárnap 16 órára kiírt Viktoria FC-Puskás Akadémia FC női NB I-es labdarúgó-mérkőzés.

Fotó: Archív/Unger Tamás

"Az U17 válogatottba meghívott 3 játékosunk hiánya, a sorozatos megbetegedések (COVID) és sérülések miatt ugyanis nem tudunk megfelelő számú játékost benevezni a mérkőzésre." - olvasható a Viktoria FC facebook-oldalán.