Labdarúgás
1 órája
Elmarad a Viktoria FC bajnoki mérkőzése
A szombathelyi klub nem tud elég játékost kiállítani a mérkőzésre.
Elmarad a 9. fordulóban vasárnap 16 órára kiírt Viktoria FC-Puskás Akadémia FC női NB I-es labdarúgó-mérkőzés.
Elmarad a meccs
"Az U17 válogatottba meghívott 3 játékosunk hiánya, a sorozatos megbetegedések (COVID) és sérülések miatt ugyanis nem tudunk megfelelő számú játékost benevezni a mérkőzésre." - olvasható a Viktoria FC facebook-oldalán.
