Kosárlabda

Falco KC: jön a bombaerős ASE!

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 6. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az Atomerőmű SE gárdáját fogadja szombaton 18 órakor. Falco: nagy meccsre, kemény csatára van kilátás!

Falco KC–Paks rangadót rendeznek szombaton!

Falco
Falco: Tanoh Dez András (is) visszatért a csapatba.
Falco - három remekül sikerült meccs

Úgy tűnik, hogy a Falco KC kezd jó formába lendülni. A mögöttünk hagyott bő egy hétben ugyanis nyert két nemzetközi meccset az Európa-kupában, közötte pedig aratott egy fölényes bajnoki diadalt – sorrendben: Falco–Bakken Bears 83-76, Falco-DEAC 99-62, Falco–Anorthosis Famagusta 98-56. Ezeken a meccseken rendben volt a csapat védekezése, működött a támadójátéka. Az is kedvező a Falco számára, hogy az elmúlt napokban nem kellett utaznia, így több idő maradt ráhangolódni a soros ellenfelekre. Sőt, kiegészült a szombathelyi csapat kere is, ugyanis egyre több időt tölt a pályán a könyöksérüléséből felépülő Bognár Kristóf és a combsérülését maga mögött tudó Tanoh Dez András.

– Veszélyes ellenfélre készültünk, hiszen ez a Famagusta 102 pontot dobva verte meg a Bakkent. Éppen ezért fontos volt, hogy kontrolláljuk a meccset, hogy szigorúan védekezzünk – ezt a feladatot megoldották a játékosok. Egy ilyen rövid sorozatban számít a győzelem mértéke is, ezért örülök, hogy végig koncentráltunk, nem engedtünk ki. És az is örömteli, hogy most már zsinórban a harmadik olyan meccsünket játszottunk, amikor rendben volt a teljesítményünk! – összegzett Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője a Famagusta ellen aratott diadal után szerdán este.

 

Falco-ASE rangadó

A soros ellenfél, az ASE kerete bombaerős, ezért a szakértők, a szurkolók a bajnokesélyesek szűk körébe sorolták a csapatot. Ám felemásan kezdte a bajnokságot, három vereség (Szeged, Honvéd, Körmend) és két győzelem (Alba, ZTE) után érkezik Szombathelyre – mindkét győzelmét otthon aratta. A paksiak keretéből mindenképpen ki kell emelni az amerikai irányító, Hick Tony Hollis teljesítményét, aki eddig 19,2 pontot, valamint 8,4 gólpasszt átlagolt. De a volt falcós Benke Szilárdot, és a korábbi válogatott Eilingsfeld Jánost sem kell bemutatni senkinek. És roppant ponterősek a paksi légiósok – Bluiett Trevor Nykee,  Edosomwan Kinsley Nehizena, Edwin Deon Javern – is. 

Ennek megfelelően egy jó ellenfél, egy nehéz mérkőzés, egy igazi rangadó vár a Falcóra!

 

 

