Gulyás Michelle Szombathelyen járt

Michelle édesapja olajipari szakemberként külföldön dolgozott és gyakran váltott a család lakhelyet. A kalandos éveknek köszönhetően Michelle Londonban, nővére Ománban, míg öccse Milánóban született. Az általános iskolát már Szlovéniában kezdte, Budapesten fejezte be, és itt szerzett gimnáziumi érettségit is. Hat évig nővérével szertornázott, majd tizenegyévesen váltott öttusára. Már a korosztályos versenyeken is szép eredményeket ért el. Négytusában ifjúsági és U19 korcsoportban Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet, valamint vb-bronzérmet szerzett. 2018-ban csodálatos sikerek részese lehetett: a juniorok között tagja volt az Európa-bajnoki címet és világbajnoki bronzérmet szerző magyar válogatottnak, majd a felnőttek között is szerzett egy ezüstérmet a mexikóvárosi vb vegyes váltójában. Buenos Airesben az ifjúsági olimpián egyéniben a dobogó harmadik fokára állhatott. A 2021-es öttusa vb-n Kairóban olimpiai kvótát is jelentő harmadik helyen végzett, de Tokióban borzasztó rossz lovat kapott. A következő évek aztán mindent kárpótoltak. Zsinórban háromszor választották meg az év női öttusázójának, Európa-bajnoki bronzérmes lett egyéniben Székesfehérváron, Alexandriában pedig ezüstérmet szerzett a világbajnokságon.

Szinte hihetetlen, de sokáig az sem volt biztos, hogy Gulyás Michelle ott lehet-e a párizsi olimpia versenyin. A júniusi budapesti világbajnokságon Erdős Rita és Guzi Blanka is dobogóra állhatott, Gulyás Michelle csupán a 18. helyen végzett egy rossz lovaglásnak köszönhetően. A meghirdetett válogatási elvek értelmében Martinek János szövetségi kapitány így Guzit és Erdőst jelölte olimpiai indulónak (hiába szerzett három magyar sportoló is kvótát, de egy országból csak két versenyző indulhatott.)

Ám Balogh Gábor, a szövetség elnöke elnökségi szavazásra vitte a dolgot, ott pedig a többség Michelle-nek szavazott bizalmat. A történet innentől már mindenki számára ismerős, az UTE sportolója remek versenyzéssel, világcsúcsot felállítva megnyerte az olimpiát.

A csodálatos laser run (futás és lövészet) emlékezetes pillanatait a publikum egy bejátszáson keresztül újra végig izgulhatta. A közönség – Michellel a teremben –felállva hallgatta végig újra a magyar himnuszt, sokak szemében még a könny is megcsillant.

Az est végén a közönség is kérdezhetett Michelle-től. Kiderült, hogy mennyire fontos számára a tanulás és miért választotta a rendőri pályát. Édesapja inspirálta ebbe az irányba, melyet azóta sem bánt meg. A sportban fegyelmezett és kitartó, a civil életben is szeretne helytállni. Röviden elmesélte egy napját is, a feszített életvitele mellett rendkívül kevés szabadideje marad. Jól halad a rehabilitációja kézsérülése után, tavasszal újra versenyezni szeretne.