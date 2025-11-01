1 órája
Haladás VSE: két verseny, sok érem
Két rangos versenyen is jártak az elmúlt napokban a Haladás VSE súlyemelői. Haladás VSE: két verseny, sok érem!
Két versenyről összesen négy érmet hoztak haza a Haladás VSE súlyemelői.
Haladás VSE - érmes súlyemelők
Az elmúlt időszakban a zöld-fehér egyesület sportolói két jelentősebb erőfelmérőn vettek részt. A junior korosztály országos bajnokságán Debrecenben Molnár Kinga képviselte a Haladás VSE színeit, aki egy ezüstéremmel a tarsolyában térhetett haza. Ezt követően pedig a zalaegerszegi Kiss Róbert Emlékversenyen szerepelt tehetséges szombathelyi súlyemelő, ahol 143 kilogrammos összteljesítményével első helyen végzett kategóriájában. A zalai viadalon Boros Viktória és Pusztai Szabolcs is remekül szerepelt: előbbi arany-, míg utóbbi ezüstérmet gyűjtött be. Sőt, Boros Viktória a nők között 190 kilós összetett eredményével az abszolút első helyet is kiérdemelte.
Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc tanítványai (Haladás VSE súlyemelő szakosztály) így folytatták a 2025-ös esztendőre (is) jellemző sikeres versenyzésüket.
A Haladás VSE súlyemelő szakosztály eredményei:
- Junior Országos Bajnokság, Debrecen: 2. hely (69 kg) Molnár Kinga (58-83) 141 kg
- Kiss Róbert Emlékverseny, Zalaegerszeg: 1. hely (junior, 77 kg) Molnár Kinga (58-85) 143 kg; 1. hely (felnőtt, 86 kg) Boros Viktória (84-106) 190 kg - abszolút 1. hely a női mezőnyben!; 2. hely (felnőtt, 79 kg) Pusztai Szabolcs (92-121) 213 kg