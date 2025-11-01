Haladás VSE: két verseny, sok érem

Két versenyről összesen négy érmet hoztak haza a Haladás VSE súlyemelői.

Haladás VSE: Boros Viktória nagy formában van.

Fotó: VN/Haladás VSE

Haladás VSE - érmes súlyemelők

Az elmúlt időszakban a zöld-fehér egyesület sportolói két jelentősebb erőfelmérőn vettek részt. A junior korosztály országos bajnokságán Debrecenben Molnár Kinga képviselte a Haladás VSE színeit, aki egy ezüstéremmel a tarsolyában térhetett haza. Ezt követően pedig a zalaegerszegi Kiss Róbert Emlékversenyen szerepelt tehetséges szombathelyi súlyemelő, ahol 143 kilogrammos összteljesítményével első helyen végzett kategóriájában. A zalai viadalon Boros Viktória és Pusztai Szabolcs is remekül szerepelt: előbbi arany-, míg utóbbi ezüstérmet gyűjtött be. Sőt, Boros Viktória a nők között 190 kilós összetett eredményével az abszolút első helyet is kiérdemelte.

Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc tanítványai (Haladás VSE súlyemelő szakosztály) így folytatták a 2025-ös esztendőre (is) jellemző sikeres versenyzésüket.

A Haladás VSE súlyemelő szakosztály eredményei: