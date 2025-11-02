november 2., vasárnap

Achilles névnap

Futsal

1 órája

Hétfő esti csata: Kecskemét-Haladás VSE

Címkék#eredmények#sport#futsal

Az NB I.-es futsalbajnokság 11. fordulójában a Haladás VSE a Kecskemét vendégeként lép pályára hétfőn 18.30-kor. Haladás VSE: az ellenfél az esélyesebb, de...

Vaol.hu

Hétfő esti futsal: Kecskemét–Haladás VSE

Haladás VSE
Haladás VSE
Fotó:  Cseh Gábor

Pályán a Haladás VSE 

A Haladás (1 győzelem/1 döntetlen/8 vereség) sereghajtóként, a tabella 12. helyéről fut neki a mérkőzésnek, míg a Kecskemét (4 győzelem/6 vereség) a rangsor 7. helyén áll. Az nem meglepő, hogy az átalakított, megfiatalított szombathelyi csapat nehéz szezont fut. A tavalyi ezüstérmes Kecskemét gyengélkedése viszont meglepő. Már csak azért is, mert erős kerettel rendelkezik – többek között válogatott játékosokat (Fekete Márk, Rutai Balázs, Bencsik Roland), rutinos futsalosokat (Öreglaki Norbert, Krajcsi Bence, Bíró Attila) is felvonultat. Viszont a kecskeméti gárda négy győzelméből hármat hazai pályán szerezett.

Az SG Kecskemét Futsal lép pályára esélyesként – ha nem akar lemaradni a felsőházról, sokat már nem hibázhat. Van nyomás a hazai csapaton, amit türelmes játékkal talán kihasználhat a HVSE.

 

 

