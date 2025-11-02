Hétfő esti csata: Kecskemét-Haladás VSE

Hétfő esti futsal: Kecskemét–Haladás VSE

Haladás VSE

Fotó: Cseh Gábor

Pályán a Haladás VSE

A Haladás (1 győzelem/1 döntetlen/8 vereség) sereghajtóként, a tabella 12. helyéről fut neki a mérkőzésnek, míg a Kecskemét (4 győzelem/6 vereség) a rangsor 7. helyén áll. Az nem meglepő, hogy az átalakított, megfiatalított szombathelyi csapat nehéz szezont fut. A tavalyi ezüstérmes Kecskemét gyengélkedése viszont meglepő. Már csak azért is, mert erős kerettel rendelkezik – többek között válogatott játékosokat (Fekete Márk, Rutai Balázs, Bencsik Roland), rutinos futsalosokat (Öreglaki Norbert, Krajcsi Bence, Bíró Attila) is felvonultat. Viszont a kecskeméti gárda négy győzelméből hármat hazai pályán szerezett.