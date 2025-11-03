Haladás VSE: a második félidőben kijött a különbség

A Haladás sereghajtóként, a tabella 12. helyéről futott neki a mérkőzésnek, míg a Kecskemét a rangsor 7. helyén állva. Természetesen a válogatott játékosokat (Fekete Márk, Rutai Balázs, Bencsik Roland), rutinos futsalosokat (Öreglaki Norbert, Krajcsi Bence, Bíró Attila, Kovács Máté) felvonultató a tavalyi ezüstérmes Kecskemét számított a találkozó esélyesének. Ráadásul a szombathelyieknek nélkülözniük kellett megbetegedett edzőjüket, Sziffer Andrást.

Kecskeméten kapott ki a Haladás

Forrás: Cseh Gábor

SG Kecskemét Futsal - Haladás VSE 8-4 (3-2). Kecskemét, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Hartung, Borbás, Minda.

Keskemét: Krajcsi - Biró, Hajnal, Rutai, Kovács Á. Csere: Hajnal (kapus), Kovács M., Bencsik, Madarász, Öreglaki, Juhász, Moga. Edző: Koós Károly.

HVSE: Gyimesi - Kárász, Nagy B., Nagy A., Dobos. Csere: Bognár (kapus), Rosner, Novák, Vincze, Körmendy, Ötvös, Sodics, Horváth M. Megbízott edző: Pálmay Tamás.

Gólszerzők: Juhász 3, Rutai 2, Kovács Á., Öreglaki, Bíró, ill. Kárász, KovácsÁ. (öngól), Sodics 2.

Meglepte a Kecskemétet a Haladás, ugyanis a 3. percben Kárász révén megszerezte a vezetést. Rákapcsolt a házigazda, Gyimesinek kellett nagy védéseket bemutatni - de volt veszély a szombathelyi kontrákban is. Ám a 10. percben csak kiegyenlített a Kecskemét. Sőt, két volt HVSE-játékos, Öreglaki és Rutai góljaival meg is lépett (3-1). De nem adta fel a roppant harcos, motivált Haladás, és kilenc másodperccel az első félidő lefújása előtt zárkózott (3-2).

Fordulás után ott folytatta a Haladás, ahol az első félidőben abbahagyta, jó védekezéssel, szervezett csapatjátékkal - és Sodics góljával az egyenlítés is összejött a 25. percben (3-3). De a Kecskemét szinte a középkezdés után visszavette a vezetést. Majd beindult a hazai henger, egyre többet hibáztak a vasiak - a 30. percben már 6-3-as állást mutatott az eredményjelző. A folytatásban stabil előnye birtokában már biztosan futballozott a házigazda - még mindkét oldalon esett egy-egy gól, de a hazai győzelmet nem fenyegette veszély.

Pálmay Tamás: - Meg tudtuk nehezíteni esélyesebb ellenfelünk dolgát, sokáig meccsben voltunk. De a végén csak kijött a nagyobb tudás, a nagyobb rutin ellenfelünk javára. Jelen helyzetben ennyi van a két csapat között. Sok jó dolgunk volt, rúgtunk szép gólokat, produkáltunk jó szakaszokat, rendben volt a küzdés - de azért hibákat is vétettünk, amit a Kecskemét könyörtelenül büntetett.