Négyet rúgott, simán nyert a Haladás

Ikona Beton Zsámbék–Haladás 0-4 (0-1). Zsámbék, 400 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Horváth D.

Haladás: Moharos Leó szép gólt szerzett.

Forrás: Archív/Szendi Péter

Győzött a Haladás

Haladás: Horváth Alex – Dezamits, Kozári, Balogh, Szakály – Moharos (Juhász, 84.), Jancsó (Horváth Arnold. 51.), Tóth M., Bene (Pljesovszki 32.) – Fehér (Szegedi, 84.), Gajdos. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

A szombathelyi együttesben sérülés miatt Tarján Patrik, Papp Máté, Hári Kevin, Pruska Dániel nem léphetett pályára. Visszatért viszont az egymeccses eltiltását letöltő Tóth Máté.

Az első percek az ismerkedés jegyében teltek el, a mezőnyben folyt a játék. Aztán átvette az irányítást a vasi együttes, mezőnyfölényt harcolt ki, de helyzetet nem tudott kidolgozni. Jöttek a beívelések, de ezek nem találtak embert. Tizenkét percet kellett várni az első vendéghelyzetre. Moharos ment el a jobb oldalon, beadását Gajdos 10 méterről a jobb sarok mellé fejelte. A 19. percben megszerezte a vezetést a Haladás. Szakály Benéhez passzolt, aki a bal oldalról középre adott, Gajdos 12 méterről, kapásból a jobb sarokba lőtt (0-1). A hazaiak megpróbáltak néhány támadást vezetni, de ezek semmi veszélyt sem jelentettek Horváth Alex kapujára. A szombathelyi akciókban viszont több volt az elképzelés. Félóra elteltével Bene Dániel megsérült, helyére Pljesovszki Gergő állt be. A 38. percben Moharos végzett el szabadrúgást a kaputól 26 méterről. Bal lábas lövése nem sokkal ment el a bal felső sarok mellett. A félidő hátralévő része kiegyenlített játékkal telt el. Az első 45 percben a vasiak egyértelműen jobban futballoztak ellenfelüknél, megérdemelten vezettek.

Szünet után a hazaiak kezdtek aktívabban, de az első helyzet a Haladás előtt adódott. Az 56. percben Tóth Máté 20 méteres, jobb sarokra tartó lövését ütötte ki bravúrral a kapus, Tugyi. Ezt leszámítva nem sok érdekes történt, a Zsámbék nem tudott kibontakozni, a Haladás biztosan őrizte egygólos előnyét. A 74. percben Haladás-támadás végén Horváth Arnoldtól Moharoshoz került a labda, a támadó 15 méterről, kissé balról, óriási gólt lőtt a jobb sarokba (0-2). A 81. percben Moharost buktatta Márton a tizenhatoson belül. A büntetőt Fehér a jobb sarokba helyezte (0-3). A 90.percben Pljesovszki csapott le egy rövidre sikerült zsámbéki átadást, majd éles szögből, balról, kilenc méterről a léc alá bombázott (0-4).

A Haladás teljesen megérdemelten nyert, a gyengén futballozó Zsámbéknak helyzete sem volt.