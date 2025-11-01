Haladás: Zsámbékon át az újabb győzelemért

Az újonc zsámbéki együttes három győzelemmel, két döntetlennel és nyolc vereséggel, 11 ponttal a tabella 12. helyén áll. A volt NB I-es labdarúgó, Némedi Norbert irányította Zsámbék az utóbbi három bajnokija közül kettőn kikapott, legutóbb viszont 1-1-re végzett az Újpest II otthonában. A Haladáshoz hasonlóan szintén zöld-fehérek legeredményesebb játékosa, Horváth Kevin és Peinlich Szilárd egyaránt öt-öt góllal vezeti a házi góllövőlistát. Ha már gólok: érdekesség, hogy pár éve még egy Monori Norbert nevű zsámbéki csatár igazolt a Haladáshoz, ahol aztán szépen elkezdte termelni a gólokat. A Zsámbék akkor jutott fel korábban az NB III-ba, a Németh Szabolcs vezette Haladás pedig NB II-es élcsapat volt. Rég volt...

Simon Ádám, a Haladás megbízott vezetőedzője

Fotó: Cseh Gábor

Viszont szintén régen írhattunk már ilyet, de jó formában van a Haladás. A vasiak az utóbbi három meccsük közül egyet megnyertek, két döntetlent játszottak. Döntetlenre végeztek Budaörsön (0-0) és odahaza az Újpest II (1-1) ellen, múlt vasárnap pedig 2-0-ea nyertek a tavalyi bajnok Credobus Mosonmagyaróvár otthonában.

A Haladás edzője az óvári sikerből építkezne

- Meg kell lovagolnuk a mosonmagyaróvári sikerünket, győzni akarunk Zsámbékon is – szögezte le Simon Ádám, a Haladás megbízott vezetőedzője. - De mint azt minden bajnoki találkozó előtt elmondom: teljesen mindegy, ki az aktuális ellenfelünk, mi valamennyi meccsen nyerni akarunk! Tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de egyértelműen a három pontért utazunk Zsámbékra. Hári Kevin, Papp Máté és Tarján Patrik sérülr, Tóth Máté viszont letöltötte eltiltását.