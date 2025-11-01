november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport

35 perce

Haladás: Zsámbékon át az újabb győzelemért

Címkék#sport#győzelem#Haladás

A labdarúgó NB III 14. fordulójában vasárnap 13 órai kezdettel a Haladás az Ikona Beton Zsámbék otthonában lép pályára

Pum András

Az újonc zsámbéki együttes három győzelemmel, két döntetlennel és nyolc vereséggel, 11 ponttal a tabella 12. helyén áll. A  volt NB I-es labdarúgó, Némedi Norbert irányította Zsámbék az utóbbi három bajnokija közül kettőn kikapott, legutóbb viszont 1-1-re végzett az Újpest II otthonában. A Haladáshoz hasonlóan szintén zöld-fehérek legeredményesebb játékosa, Horváth Kevin és Peinlich Szilárd egyaránt öt-öt góllal vezeti a házi góllövőlistát.  Ha már gólok: érdekesség, hogy pár éve még egy Monori Norbert nevű zsámbéki csatár igazolt a Haladáshoz, ahol aztán szépen elkezdte termelni a gólokat. A Zsámbék akkor jutott fel korábban az NB III-ba, a Németh Szabolcs vezette  Haladás pedig NB II-es élcsapat volt. Rég volt...

Haladás
Simon Ádám, a Haladás megbízott vezetőedzője
Fotó: Cseh Gábor

Viszont szintén régen írhattunk már ilyet, de jó formában van a Haladás. A vasiak az utóbbi három meccsük közül egyet megnyertek, két döntetlent játszottak. Döntetlenre végeztek Budaörsön (0-0) és odahaza az Újpest II (1-1) ellen, múlt vasárnap pedig 2-0-ea nyertek a tavalyi bajnok Credobus Mosonmagyaróvár otthonában. 

A Haladás edzője az óvári sikerből építkezne

- Meg kell lovagolnuk a mosonmagyaróvári sikerünket, győzni akarunk Zsámbékon is – szögezte le Simon Ádám, a Haladás megbízott vezetőedzője. - De mint azt minden bajnoki találkozó  előtt elmondom: teljesen mindegy, ki az aktuális ellenfelünk, mi valamennyi meccsen nyerni akarunk! Tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de egyértelműen a három pontért utazunk Zsámbékra. Hári Kevin, Papp Máté és Tarján Patrik sérülr, Tóth Máté viszont letöltötte eltiltását.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu