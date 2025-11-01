29. Arany János Kézilabda Torna Szentgotthárdon

Az eseményen 500–600 gyermek és edző vett részt, a szurkoló szülőkkel és nézőkkel együtt közel 800–1000 fő fordult meg a három nap során. Összesen 95 kézilabda mérkőzést játszottak a csapatok, amelyhez 20–30 önkéntes támogatása járult hozzá.A három nap során több ismert kézilabdás vendég is ellátogatott a mérkőzésekre, köztük Hornyák Ágnes, Bajnokok Ligája-győztes játékos.

A 29. Arany János Kézilabda Torna résztvevői.

Forrás: Facebook/Arany Kupa Szentgotthárd

Az Arany Kupa nem csak a mérkőzésekről szól: a csapatok legalább öt garantált találkozó mellett hetesdobó versenyen is részt vehettek, a helyszínen tombolasorsolás és fürdőzési lehetőség is várta őket a helyi fürdőben. A szervezők idén is mindent megtettek azért, hogy a fiatalok számára a sport mellett a közösségi élmény is emlékezetes legyen.

Lesz 30. Arany János Kézilabda Torna Szentgotthárdon!

Kozma Máté, a kupa szervezője így fogalmazott: „Nagy örömömre szolgál, hogy Szentgotthárd legnagyobb sporteseményét az idei évben is sikeresen megszerveztük 35 csapat részvételével. Az idei év örömét viszont beárnyékolja, hogy barátunk, Szakács Péter sajnos már nincs közöttünk. Az ő emlékére is szerveztük a tornát, és biztos vagyok benne, hogy Peti fentről azért nézte a meccseket, és büszkén tekintett le ránk. Jövőre várunk mindenkit vissza nagy szeretettel, az immáron 30. jubileumi Arany Kupán!”

Az idei tornán alapított Szakács Péter-díj az idén elhunyt barát és szervezőtárs emlékét őrzi. Peti a kezdetektől részese volt az Arany Kupának, segítőkészsége, jókedve és közösségépítő személyisége miatt mindenki szerette. A díjat a szervezők és a helyi edzők egy olyan fiatal játékosnak ítélik oda, aki kiemelkedő küzdőszellemmel, lelkesedéssel vagy példamutató fejlődéssel vívja ki társai és edzői elismerését. A díj első kitüntetettje Cser Bence, a Szentgotthárdi VSE kapusa lett.

Az első Szakács Péter díjat Cser Bence, a Szentgotthárdi VSE kapusa vehette át.

Forrás: Facebook/Arany Kupa Szentgotthárd

Helyezettek:

2014 fiú:

1. Budapest Kézilabda (HUN)

2. MRK Kozala Rijeka (CRO)

3. RK Velika Nedelja (SLO)

2013 fiú:

1. RK SVIŠ Cugelj Okna (SLO)

2. FTC Kézilabdasport Kft. (HUN)

3. MRK Čakovec (CRO)

2012 fiú:

1. Budapest Kézilabda (HUN)

2. RK Frankstahl Radovljica (SLO)