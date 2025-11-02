Körmendi Mezeifutó Bajnokság rekord létszámmal - fotók, eredmények

Napsütés, szélcsend, jól előkészített pálya fogadta a Várkertben a Körmendi Mezeifutó Bajnokság versenyzőit.

Körmendi Mezeifutó Bajnokság

Fotó: Jambori Tamas

Körmendi Mezeifutó Bajnokság

A verseny előkészítése során folyamatosan érkeztek a nevezések, végül 306 (!) versenyző alkotta a mezőnyt. A verseny történetében soha ennyi iskolát, soha ennyi futót még nem regisztráltak - ez is érzékelteti a Körmendi Mezeifutó Bajnokság rangját, a szervezők eltökéltéségét.

Az egyéni és a csapatversenyben is I.-VI. korcsoportba tartozó tanulók futottak a Várkert zöld lombjai között. A versenyen a Rázsó és a Kölcsey középiskolák, az Olcsai, Somogyi, Batthyány, Szentgotthárd Arany, Csákánydoroszló, Ják, Bajánsenye, Nádasd, Őriszentpéter, Egyházasrádóc valamint a rumi Rajki általános iskolák diákjai vettek részt. A futók és kísérőik élettel töltötték meg a volt „Cipőgyár” területét.