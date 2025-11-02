9 perce
Körmendi Mezeifutó Bajnokság rekord létszámmal - fotók, eredmények
Nagy sikerrel zajlott le a napokban a Körmendi Mezeifutó Bajnokság. Körmendi Mezeifutó Bajnokság: a diákolimpiára felkészító verseny rekord létszámú mezőnyt mogzatott meg.
Napsütés, szélcsend, jól előkészített pálya fogadta a Várkertben a Körmendi Mezeifutó Bajnokság versenyzőit.
Körmendi Mezeifutó Bajnokság
A verseny előkészítése során folyamatosan érkeztek a nevezések, végül 306 (!) versenyző alkotta a mezőnyt. A verseny történetében soha ennyi iskolát, soha ennyi futót még nem regisztráltak - ez is érzékelteti a Körmendi Mezeifutó Bajnokság rangját, a szervezők eltökéltéségét.
Az egyéni és a csapatversenyben is I.-VI. korcsoportba tartozó tanulók futottak a Várkert zöld lombjai között. A versenyen a Rázsó és a Kölcsey középiskolák, az Olcsai, Somogyi, Batthyány, Szentgotthárd Arany, Csákánydoroszló, Ják, Bajánsenye, Nádasd, Őriszentpéter, Egyházasrádóc valamint a rumi Rajki általános iskolák diákjai vettek részt. A futók és kísérőik élettel töltötték meg a volt „Cipőgyár” területét.
Körmendi Mezeifutó BajnokságFotók: Horváth Kálmán
A rajtra megérkezett a rendezvény díszvendége, Vas vármegye olimpiai ezüstérmese, és friss kalapácsvető világbajnokság bronzérmese, a szombathelyi Dobó SE kalsszisa, Halász Bence is - aki dedikálta az ajándékkönyveket, beszélgetett a diákokkal, segítette a szervezők munkáját, és sok-sok versenyzővel, érdeklődővel állt össze egy közös fotóra.
A verseny nagyon izgalmasan alakult minden korcsoportban, mivel a nagy létszám kiszámíthatatlanná tette melyik iskolából kerülnek ki a győztesek - például a II. korcsoportban 50 fiú és 53 lány állt rajthoz.
- Óriási szurkolás, közel félezer résztvevő, kísérő, szülő, szurkoló, csodálatos időjárás, egymást felülmúló teljesítmények, elképesztő hangulat, minőségi díjazás jellemezte az idei versenyt - összegzett a szervezők nevében Baranyai Sándor. - A nagy sikere való tekintettel még jó pár évig szeretnék meghirdetni és megszervezni az atlétika alapmozgását, a futást népszerűsítő rendezvényünket. Jár a köszönet a Körmend Város Önkormányzatának, a Körmendi Kulturális Központnak, a Körmendi Rendészeti Technikumnak, Bankó Zoltánnak és a rendezvény versenybíróinak!
Körmendi Mezeifutó Bajnokság - eredmények
- I. kcs. fiú (611 méter/1 kiskör), egyéni: 1. Milisics Ármin Ják, 2. Török Milkán Olcsai, 3. Nagy-Menich Dániel Olcsai. Csapat: 1. Olcsai (Törörk Milán, Nagy-Menich Dániel, Kadlovics Timoti), 2. Batthyány (Németh Vencel, Bakó Zétény, Hegyi Botond), 3. Olcsai II. (Nagy Olivér, Kovács Kende Botond, Péter Ábel).
I. kcs. lány (611 méter/1 kiskör), egyéni: 1. Hinmen Gertrúde Őriszentpéter, 2. Horváth Tíria Somogyi, 3. Legárt Sarolta Olcsai. Csapat: 1. Somogyi (Horváth Tíria, Debreceni Dorka, Németh Delideráta), 2. Batthyány (Bíró Rebeka, Sipőcz Panka, Szabó Berta), 3. Batthyány (Funting Vanda Lujza, Balogh Emilia, Simon Emma).
- II. kcs. fiú (1,953 méter/1 nagykör), egyéni: 2. Veréb Patrik Valentino Nádasd, 2. Könye Gergő Őriszentp., 3. Tőke Benedek Olcsai. Csapat: 1. Nádasd (Veréb Patrik, Sárközi Rikárdó, Déri Nimród), 2. Ják (Varga Dusán, Szabó Zalán, Barcsa Patrik), 3. Olcsai (Bankó Levente, Fenyvesi Dániel, Takács Bálint).
II. kcs. lány (1,222 méter/2 kiskör), egyéni: 1. Simonics Eszter Őriszentp., 2. Hinmen Szilvia Őriszentp., 3. Zanati Emma Batthyány. Csapat: 1. Őriszentpéter (Hinmen Szilvia, Simonics Eszter, Danku Rebeka), 2. Olcsai (Joó Luca, Tőke Dorottya, Varga Jázmin), 3. Batthyány (Horváth Panna, Németh Luca, Soós Panna Boróka).
- III. kcs. fiú (1,953 méter/1 nagykör), egyéni: 1. Káldi Dorián Bajánsenye, 2. Góczán Levente Olcsai, 3. Szabó Zalán Nádasd. Csapat: 1. Olcsai (Góczán Levente, Horváth Ádám, Horváth Benedek), 2. Nádasd (Szabó Zalán, Szigeti Ádám, Jáger Ármin), 3. Somogyi (Martyin Benett, Pasics Flórián, Nagy Máté).
III. kcs. lány (1,953 méter/1 nagykör), egyéni: 1. Németh Viktória Nádasd, 2. Danyi Emma Csákányd., 3. Hegyi Regina Bajánsenye. Csapat: 1. Őriszentpéter (Devecz Veronika, Varga Janka, Németh Hanna), 2. Ják (Vad Jázmin, Matolcsi Hanna, Boda Zelma), 3. Batthyány (Henics Dorottya, Horváth Róza, Németh Bianka).
- IV. kcs. fiú (3,906 méter/2 nagykör), egyéni: I. Hinman Henry Őriszentp., 2. Simonics Vilmos Őriszentp., 3. Sipos Zalán Sztg. Arany. Csapat: 1. Somogyi (Varga Zsombor, Károlyi Noel, Lakner Benett).
IV. kcs. (1,953 méter/1 óriáskör), egyéni: 1. Montvai Borbála Bajánsenye, 2. Horváth Abigél E.rádóc, 3. Mészáros Dorka Olcsai. Csapat: 1. Somogyi (Deli Annamária, Kiss Dzsenifer, Csapó Kincső), 2. Batthyány (Tomasics Luca, Horváth Lia Ilona, Székely Gréte Hanna).
- V. kcs. fiú (4,306 méter/2 nagykör), egyéni: 1. Farkas Zoltán Kölcsey F. Gimn. Körmend, 2. Varga Zétény Rázsó I. Szakközépiskola, 3. Nagy Gábor Kölcsey F. Gimn. Körmend. Csapat: 1. Kölcsey (Farkas Zoltán, Nagy Gábor, Petrovics Gergő), 2. Rázsó (Varga Zétény, Tabi Márk, Sövegjártó Tihamér).
V. kcs. lány (2,153 méter/1 óriáskör), egyéni: 1. Döbör Nóra Kölcsey Gimn. Körmend, 2. Kocsis Emma Kölcsey Gimn. Körmend, 3. Simon Zsófia Kölcsey Gimn. Körmend. Csapat: 1. Kölcsey (Döbör Nóra, Kocsis Emma, Simon Zsófia).
- VI. kcs. fiú (4,306 méter/2 nagykör), egyéni: 1. Magyar Bálint Kölcsey Gimn. Körmend, 2. Takács Rajmund Rázsó I. Szakközépiskola, 3. Száraz Alex Rázsó I. Szakközépiskola. Csapat: 1. Rázsó (Takács Rajmund, Száraz Alex, Horváth Szilárd), 2. Kölcsey (Magyar Bálint, Hegedüs Alex, Csillag Olivér).
VI. kcs. lány (2,153 méter/1 óriáskör), egyéni: 1. Döbör Lili Kölcsey Gimn. Körmend, 2. Méreg Evelin Kölcsey Gimn. Körmend.