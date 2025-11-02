november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futás

9 perce

Körmendi Mezeifutó Bajnokság rekord létszámmal - fotók, eredmények

Címkék#eredmények#sport#futás

Nagy sikerrel zajlott le a napokban a Körmendi Mezeifutó Bajnokság. Körmendi Mezeifutó Bajnokság: a diákolimpiára felkészító verseny rekord létszámú mezőnyt mogzatott meg.

Vaol.hu

Napsütés, szélcsend, jól előkészített pálya fogadta a Várkertben a Körmendi Mezeifutó Bajnokság versenyzőit.

Körmendi Mezeifutó Bajnokság
Körmendi Mezeifutó Bajnokság
Fotó: Jambori Tamas

Körmendi Mezeifutó Bajnokság

A verseny előkészítése során folyamatosan érkeztek a nevezések, végül 306 (!) versenyző alkotta a mezőnyt. A verseny történetében soha ennyi iskolát, soha ennyi futót még nem regisztráltak - ez is érzékelteti a Körmendi Mezeifutó Bajnokság rangját, a szervezők eltökéltéségét.

Az egyéni és a csapatversenyben is I.-VI. korcsoportba tartozó tanulók futottak a Várkert zöld lombjai között. A versenyen a Rázsó és a Kölcsey középiskolák, az Olcsai, Somogyi, Batthyány, Szentgotthárd Arany, Csákánydoroszló, Ják, Bajánsenye, Nádasd, Őriszentpéter, Egyházasrádóc valamint a rumi Rajki általános iskolák diákjai vettek részt. A futók és kísérőik élettel töltötték meg a volt „Cipőgyár” területét. 

Körmendi Mezeifutó Bajnokság

Fotók: Horváth Kálmán 

A rajtra megérkezett a rendezvény díszvendége, Vas vármegye olimpiai ezüstérmese, és friss kalapácsvető világbajnokság bronzérmese, a szombathelyi Dobó SE kalsszisa, Halász Bence is - aki dedikálta az ajándékkönyveket, beszélgetett a diákokkal, segítette a szervezők munkáját, és sok-sok versenyzővel, érdeklődővel állt össze egy közös fotóra.

A verseny nagyon izgalmasan alakult minden korcsoportban, mivel a nagy létszám kiszámíthatatlanná tette melyik iskolából kerülnek ki a győztesek - például a II. korcsoportban 50 fiú és 53 lány állt rajthoz.

- Óriási szurkolás, közel félezer résztvevő, kísérő, szülő, szurkoló, csodálatos időjárás, egymást felülmúló teljesítmények, elképesztő hangulat, minőségi díjazás jellemezte az idei versenyt - összegzett a szervezők nevében Baranyai Sándor. - A nagy sikere való tekintettel még jó pár évig szeretnék meghirdetni és megszervezni az atlétika alapmozgását, a futást népszerűsítő rendezvényünket. Jár a köszönet a Körmend Város Önkormányzatának, a Körmendi Kulturális Központnak, a Körmendi Rendészeti Technikumnak, Bankó Zoltánnak és a rendezvény versenybíróinak!

Körmendi Mezeifutó Bajnokság - eredmények

  • I. kcs. fiú (611 méter/1 kiskör), egyéni: 1. Milisics Ármin Ják, 2. Török Milkán Olcsai, 3. Nagy-Menich Dániel Olcsai. Csapat: 1. Olcsai (Törörk Milán, Nagy-Menich Dániel, Kadlovics Timoti), 2. Batthyány (Németh Vencel, Bakó Zétény, Hegyi Botond), 3. Olcsai II. (Nagy Olivér, Kovács Kende Botond, Péter Ábel).

I. kcs. lány (611 méter/1 kiskör), egyéni: 1. Hinmen Gertrúde Őriszentpéter, 2. Horváth Tíria Somogyi, 3. Legárt Sarolta Olcsai. Csapat: 1. Somogyi (Horváth Tíria, Debreceni Dorka, Németh Delideráta), 2. Batthyány (Bíró Rebeka, Sipőcz Panka, Szabó Berta), 3. Batthyány (Funting Vanda Lujza, Balogh Emilia, Simon Emma).

  • II. kcs. fiú (1,953 méter/1 nagykör), egyéni: 2. Veréb Patrik Valentino Nádasd, 2. Könye Gergő Őriszentp., 3. Tőke Benedek Olcsai. Csapat: 1. Nádasd (Veréb Patrik, Sárközi Rikárdó, Déri Nimród), 2. Ják (Varga Dusán, Szabó Zalán, Barcsa Patrik), 3. Olcsai (Bankó Levente, Fenyvesi Dániel, Takács Bálint).

II. kcs. lány (1,222 méter/2 kiskör), egyéni: 1. Simonics Eszter Őriszentp., 2. Hinmen Szilvia Őriszentp., 3. Zanati Emma Batthyány. Csapat: 1. Őriszentpéter (Hinmen Szilvia, Simonics Eszter, Danku Rebeka), 2. Olcsai (Joó Luca, Tőke Dorottya, Varga Jázmin), 3. Batthyány (Horváth Panna, Németh Luca, Soós Panna Boróka).

  • III. kcs. fiú (1,953 méter/1 nagykör), egyéni: 1. Káldi Dorián Bajánsenye, 2. Góczán Levente Olcsai, 3. Szabó Zalán Nádasd. Csapat: 1. Olcsai (Góczán Levente, Horváth Ádám, Horváth Benedek), 2. Nádasd (Szabó Zalán, Szigeti Ádám, Jáger Ármin), 3. Somogyi (Martyin Benett, Pasics Flórián, Nagy Máté).

III. kcs. lány (1,953 méter/1 nagykör), egyéni: 1. Németh Viktória Nádasd, 2. Danyi Emma Csákányd., 3. Hegyi Regina Bajánsenye. Csapat: 1. Őriszentpéter (Devecz Veronika, Varga Janka, Németh Hanna), 2. Ják (Vad Jázmin, Matolcsi Hanna, Boda Zelma), 3. Batthyány (Henics Dorottya, Horváth Róza, Németh Bianka).

  • IV. kcs. fiú (3,906 méter/2 nagykör), egyéni: I. Hinman Henry Őriszentp., 2. Simonics Vilmos Őriszentp., 3. Sipos Zalán Sztg. Arany. Csapat: 1. Somogyi (Varga Zsombor, Károlyi Noel, Lakner Benett).

IV. kcs. (1,953 méter/1 óriáskör), egyéni: 1. Montvai Borbála Bajánsenye, 2. Horváth Abigél E.rádóc, 3. Mészáros Dorka Olcsai. Csapat: 1. Somogyi (Deli Annamária, Kiss Dzsenifer, Csapó Kincső), 2. Batthyány (Tomasics Luca, Horváth Lia Ilona, Székely Gréte Hanna).

  • V. kcs. fiú (4,306 méter/2 nagykör), egyéni: 1. Farkas Zoltán Kölcsey F. Gimn. Körmend, 2. Varga Zétény Rázsó I. Szakközépiskola, 3. Nagy Gábor Kölcsey F. Gimn. Körmend. Csapat: 1. Kölcsey (Farkas Zoltán, Nagy Gábor, Petrovics Gergő), 2. Rázsó (Varga Zétény, Tabi Márk, Sövegjártó Tihamér).

V. kcs. lány (2,153 méter/1 óriáskör), egyéni: 1. Döbör Nóra Kölcsey Gimn. Körmend, 2. Kocsis Emma Kölcsey Gimn. Körmend, 3. Simon Zsófia Kölcsey Gimn. Körmend. Csapat: 1. Kölcsey (Döbör Nóra, Kocsis Emma, Simon Zsófia).

  • VI. kcs. fiú (4,306 méter/2 nagykör), egyéni: 1. Magyar Bálint Kölcsey Gimn. Körmend, 2. Takács Rajmund Rázsó I. Szakközépiskola, 3. Száraz Alex Rázsó I. Szakközépiskola. Csapat: 1. Rázsó (Takács Rajmund, Száraz Alex, Horváth Szilárd), 2. Kölcsey (Magyar Bálint, Hegedüs Alex, Csillag Olivér).

VI. kcs. lány (2,153 méter/1 óriáskör), egyéni: 1. Döbör Lili Kölcsey Gimn. Körmend, 2. Méreg Evelin Kölcsey Gimn. Körmend.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu