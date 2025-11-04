november 4., kedd

Kosárlabda-balhé: kiderült, ki ütött először - Videó!

Egy videófelvétel szerint a ZTE-Kaposvár NB I-es kosárlabda-mérkőzés utáni balhét a zalaiak - később megütött - szurkolója provokálta és kezdte.

Pum András

Mint arról portálunk is beszámolt, a férfi kosárlabda NB I. hatodik fordulójában a gödörben lévő Zalakerámia ZTE KK hazai pályán szenvedett vereséget a Kaposvári KK ellen (83-90). A lefújást követően forrtak az indulatok, a zalaegerszegiek amerikai légiósa, Jericole Hellems megütött egy drukkert, a klub pedig még aznap felbontotta az amerikai légiós szerződését.

kosárlabda
Jericole Hellems, a zalai kosárlabda-balhé egyik résztvevője
Fotó: zaol.hu/

Később a ZTE még egy közleményt adott ki a szerződésbontás tényén kívül

"Sajnálatos események zajlottak le csapatunk legutóbbi találkozója után, amikor egyik játékosunk súlyos sportszerűtlenséget elkövetve megütött egy nézőt. Azóta ő már nem tagja csapatunknak, hiszen felbontottuk a szerződését.

Klubunk azonban nem szeretne elmenni az ütést kiváltó okok mellett sem, hiszen ebben másoknak is megvan a felelőssége. A rendelkezésre álló felvételek birtokában már a pénteki mérkőzés után megkezdődött a történtek alapos kivizsgálása. A vizsgálat lezárultát követően meghozzuk a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy csapatunk mérkőzésein visszatérjen az a miliő, amely mindig is jellemezte az egerszegi kosárlabdázást."

Török Róbert - ZTE KK Kft. ügyvezető

A kosárlabda-szurkoló ütött először

Nos, nem véletlenül vizsgálódnak a zalaiak, ugyanis egy - abszolút hitelesnek tűnő - videófelvétel szerint nem a kosaras kezdte a balhét - hanem az általa aztán elítélendő módon megütött drukker. A videón - amit vélhetően a klubvezetők is láttak - jól látszik, hogy amikor a játékosok pacsiznak a játékosokkal, az ominózus "szurkoló" a pályára behajolva a bal kezével megüti a játékost. Ezt követően ütött csak Hellems...

Azaz úgy fest, a ZTE-drukker kezdte a balhét.

 

