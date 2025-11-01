1 órája
Kosárlabda: a parádézó házigazda az első félidőben eldöntötte a meccset - fotók
Elgázolta a Falco a Paksot! Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 6. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely egyszerűen elgázolta az Atomerőmű SE gárdáját.
Kosárlabda: A Falco KC az elmúlt napokban nyert két meccset az Európa-kupában, közötte pedig aratott egy fölényes bajnoki diadalt – jó formában várta ellenfelét. Az ASE kerete bombaerős, ám felemásan kezdte a bajnokságot: három vereség (Szeged, Honvéd, Körmend) és két győzelem (Alba, ZTE) után érkezett Szombathelyre. A Paks Benke Szilárd és Krivacsevics Márko személyében két korábbi Falco-játékost vonultatott fel.
NB I.-es kosárlabda-bajnokság 6. fordulója
A találkozót jó tempóban, váltott pontokkal kezdték a felek (3. perc: 7-7). A Falco váltott pontosabb játékra, jobb védekezésre, labdaszerzések után vezetett gyors támadásokat – meg is lépett. Az ASE pedig időt kért (6. perc: 18-11). Belo játszott nagyot palánk alatt. Rendezte sorait a Paks, de maradt az irányítás a hazaiaknál – sőt, a szombathelyi triplák is megérkeztek. Tíz pont fölé nőtt a különbség (28-15). A gyilkos tempót diktáló Falco 15 ponttal nyerte meg az első etapot. A Paks nehezen tartotta a tempót, sok labdát eladott, nem tudta befejezni a támadásait – és pechjére Perl is beindult, Whelan pedig sorozatban dobálta a triplákat... Húsz pont fölé nőtt a különbség (13. perc: 41-18). A paksi időkérés ezúttal sem segített– óriási különbség volt a csapatok között (16. perc: 52-20). Szenvedett a Paks – könnyedén, látványosan játszott, ráadásul remekül dobott a Falco. Nagyon kellett a pihenő a Paksnak, jött is a szünet – de 39 (!) pontos „távolságnál”, 66-27-es állásnál. Eldőlt az összecsapás sorsa – nagyon korán...
A második félidőt 9-2-es rohammal kezdte az ASE – kiengedett a Falco. Konakov mester meglehetősen idegesen kért időt (23. perc: 68-36). Ki is egyenesedett a Falco játéka – de ekkor azért már kiegyenlítettebb meccset láthattak az egyébként jól szórakozó szombathelyi szurkolók. A különbség pedig beállt stabilan 30-35 pont fölött. A záró negyedet 37 pontos előnyből kezdhette a Falco (30. perc: 86-49) – de természetesen a negyedik negyedet is lejátszották a csapatok, mert le kellett játszani... A 100. hazai pontot Whelan szerezte (38. perc: 101-70) – a közönség nagy örömére. Végül „csak” 24 ponttal nyert a végére kiengedő Falco.
Falco KC-Atomerőmű SE mérkőzésFotók: Unger Tamás
Jegyzőkönyv
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE 103-79 (32-17, 34-10, 20-22, 17-30)
Szombathely, Schaeffler Aréna Savaria, 2830 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: dr. Mészáros, Makrai, Lengyel
Falco: Váradi 3/3, Tanoh Dez 13/3, Novakovic 12/6, Wójcik 7, Belo 15. Csere: Perl 22/3, Jovanovic 9/3, Bognár 6, Keller 5, Whelan 11/9, Herger –, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.
ASE: Hicks 4, Benke 13/6, Bluiett 5/3, Eilingsfeld 5/3, Edosomwan 12. Csere: Révész 4, Edwin 22/3, Krivacevic 4, Géringer 9/3, Cohill 1. Edző: Aleksandar Joncevski.
Az eredmény alakulása: 3. perc: 7-7. 6. perc: 18-11. 9. perc: 28-15. 13. perc: 41-18. 16. perc: 52-20. 20. perc: 66-27. 23. perc: 68-36. 26. perc: 74-39. 30. perc: 86-49. 33. perc: 92-56. 38. perc: 101-70.
Kipontozódott: Hicks (38.).
Milos Konakov: – Gratulálok a csapatomnak! Egyrészt a mai teljesítményért. Másrészt az elmúlt a két-három hét munkájáért – ma a pályán ez az elvégzett munka vissza is köszönt! Talán egy dolgot sajnálok: az utolsó öt percben 15 pontot kaptunk, lement a koncentráció. De egy ilyen meccsen, ilyen erőltetett menetelés közben ezt talán belefér. Nagy teljesítmény viszont, hogy az első félidőben 25 pontot tartottuk az amúgy roppant ponterős Paksot. Sokat nem pihenhetünk, hiszen szerdán vár ránk egy nagyon fontos Európa-kupa mérkőzés!
Aleksandar Joncevski: – Nyilván egy ilyen mérkőzés után csak gratulálni tudok a Falcónak! Sajnos nem úgy kezdtünk, ahogyan elterveztük. Rossz energiákkal, gyenge koncentrációval léptünk pályára, amit természetesen kihasznált az ellenfelünk. Nagyon hullámzó a teljesítményünk, ilyen gyenge játék többet nem fér, nem férhet bele – most már el kell indulnunk a jó irányba. Talán ez a szombathelyi pofon jókor jött a játékosoknak.