Kosárlabda: a parádézó házigazda az első félidőben eldöntötte a meccset - fotók

Kosárlabda: A Falco KC az elmúlt napokban nyert két meccset az Európa-kupában, közötte pedig aratott egy fölényes bajnoki diadalt – jó formában várta ellenfelét. Az ASE kerete bombaerős, ám felemásan kezdte a bajnokságot: három vereség (Szeged, Honvéd, Körmend) és két győzelem (Alba, ZTE) után érkezett Szombathelyre. A Paks Benke Szilárd és Krivacsevics Márko személyében két korábbi Falco-játékost vonultatott fel.

Kosárlabda: győzött a Falco.

NB I.-es kosárlabda-bajnokság 6. fordulója

A találkozót jó tempóban, váltott pontokkal kezdték a felek (3. perc: 7-7). A Falco váltott pontosabb játékra, jobb védekezésre, labdaszerzések után vezetett gyors támadásokat – meg is lépett. Az ASE pedig időt kért (6. perc: 18-11). Belo játszott nagyot palánk alatt. Rendezte sorait a Paks, de maradt az irányítás a hazaiaknál – sőt, a szombathelyi triplák is megérkeztek. Tíz pont fölé nőtt a különbség (28-15). A gyilkos tempót diktáló Falco 15 ponttal nyerte meg az első etapot. A Paks nehezen tartotta a tempót, sok labdát eladott, nem tudta befejezni a támadásait – és pechjére Perl is beindult, Whelan pedig sorozatban dobálta a triplákat... Húsz pont fölé nőtt a különbség (13. perc: 41-18). A paksi időkérés ezúttal sem segített– óriási különbség volt a csapatok között (16. perc: 52-20). Szenvedett a Paks – könnyedén, látványosan játszott, ráadásul remekül dobott a Falco. Nagyon kellett a pihenő a Paksnak, jött is a szünet – de 39 (!) pontos „távolságnál”, 66-27-es állásnál. Eldőlt az összecsapás sorsa – nagyon korán...

A második félidőt 9-2-es rohammal kezdte az ASE – kiengedett a Falco. Konakov mester meglehetősen idegesen kért időt (23. perc: 68-36). Ki is egyenesedett a Falco játéka – de ekkor azért már kiegyenlítettebb meccset láthattak az egyébként jól szórakozó szombathelyi szurkolók. A különbség pedig beállt stabilan 30-35 pont fölött. A záró negyedet 37 pontos előnyből kezdhette a Falco (30. perc: 86-49) – de természetesen a negyedik negyedet is lejátszották a csapatok, mert le kellett játszani... A 100. hazai pontot Whelan szerezte (38. perc: 101-70) – a közönség nagy örömére. Végül „csak” 24 ponttal nyert a végére kiengedő Falco.