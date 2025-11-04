Kosárlabda: Szombathelyről posztolt az Egis Körmend korábbi kiváló légiósa

Az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapatának 2024/25-ös sikeres szereplésében nagy szerepet játszott Daylen Kountz. Az Egyesült Államokbeli légiós remek, ponterős játékkal rukkolt elő - nem csoda, hogy nyáron egy, a magyarnál magasabban jegyzett bajnokságba szerződött. Kountz ugyanis a francia első osztályú Cholet Basket játékosa lett. Nos, a 25 éves kosárlabdázó hétfőn visszatért Magyarországra, egészen pontosan Szombathelyre. És ha már itt van, posztolt is egyet 24 órán keresztül elérhető instagram-storyjában - mégpedig hétfőn este, a szombathelyi Fő térről.

Az Egis Körmend kosárlabdacsapatának volt játékosa, Daylen Kountz francia csapatával Szombathelyen játszik Bajnokok Ligája-meccset

Fotó: Szendi Péter

BL-kosárlabdameccs Szombathelyen

Csapata ugyanis kedden 18 órakor a szombathelyi Schaeffler Aréna Savariában az izraeli Hapoel Holon ellen vív - zárt kapus - Bajnokok Ligája (BL) találkozót. Mint ismert, az izraeli sportcsapatok hazai mérkőzéseiket nem rendezhetik Izraelben.