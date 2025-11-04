november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszatérés Vas vármegyébe

54 perce

Kosárlabda: Szombathelyről posztolt az Egis Körmend korábbi kiváló légiósa

Címkék#Szombathely#Egis Körmend#Nemzetek Ligája#kosárlabda

A tavaly az Egis Körmendet erősítő, Egyesült Államokbeli légiósa hétfőn este a szombathelyi Fő térről jelentkezett be.

Pum András

Az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapatának 2024/25-ös sikeres szereplésében nagy szerepet játszott Daylen Kountz. Az Egyesült Államokbeli légiós remek, ponterős játékkal rukkolt elő - nem csoda, hogy nyáron egy, a magyarnál magasabban jegyzett bajnokságba szerződött. Kountz ugyanis a francia első osztályú Cholet Basket játékosa lett. Nos, a 25 éves kosárlabdázó hétfőn visszatért Magyarországra, egészen pontosan Szombathelyre. És ha már itt van, posztolt is egyet 24 órán keresztül elérhető instagram-storyjában - mégpedig hétfőn este, a szombathelyi Fő térről.

kosárlabda
Az Egis Körmend kosárlabdacsapatának volt játékosa, Daylen Kountz francia csapatával Szombathelyen játszik Bajnokok Ligája-meccset
Fotó: Szendi Péter

BL-kosárlabdameccs Szombathelyen

Csapata ugyanis kedden 18 órakor a szombathelyi Schaeffler Aréna Savariában az izraeli Hapoel Holon ellen vív - zárt kapus - Bajnokok Ligája (BL) találkozót. Mint ismert, az izraeli sportcsapatok hazai mérkőzéseiket nem rendezhetik Izraelben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu