Megemlékezés a Haladás-stadionnál: az égi lelátón szurkolókért gyújtottak gyertyát - fotók, videó

Megemlékezés: A Haladás-szurkolóknál hosszú-hosszú évek óta szép hagyomány, hogy Mindenszentek-napjának estéjén a Haladás Sportkomplexum szurkolói falánál összegyűlnek és megemlékeznek elhunyt szurkolótársaikról, valamint az elhunyt Haladás-futballistákról, Haladás-vezetőkről.

Haladás szurkolói megemlékezés a Haladás Sportkomplexum szurkolói falánál

Fotó: Unger Tamás

Megemlékezés az elhunytakra

Idén sem volt ez másként, a drukkerek szombat este nyolc órakor tartották a megemlékezést a Haladás Sportkomplexum szurkolói falánál. A megemlékezésen részt vett többek között Keringer Zsolt a Haladás ügyvezető igazgatója, egyben a Haladás Szurkolói Kör elnöke is. A drukkerek ezúttal nem csak saját, elhunyt szurkolóikról, játékosaikról, vezetőikről, hanem a velük évtizedek óta jó viszony ápoló Budapest Honvéd tavaly nyáron elhunyt vezérszurkolójáról, Bordás Gergelyről, „Bordiról” is megemlékeztek.

A Hali-drukkerek a mécsesek mellett görögtüzeket is meggyújtottak és néma csendben, tisztelettel emlékeztek az elhunytakra. Majd végezetül néhány Haladás szurkolói nótát is elénekeltek a drukkerek.