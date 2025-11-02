november 2., vasárnap

Emlékezés

1 órája

Megemlékezés a Haladás-stadionnál: az égi lelátón szurkolókért gyújtottak gyertyát - fotók, videó

A Haladás NB III-as labdarúgócsapatának szervezett szurkolói csoportjai a Haladás-stadionnál gyújtottak gyertyát az égi lelátón szurkoló drukkerek, játékosok, vezetők emlékére.

Pum András

Megemlékezés: A Haladás-szurkolóknál hosszú-hosszú évek óta szép hagyomány, hogy Mindenszentek-napjának estéjén a Haladás Sportkomplexum szurkolói falánál összegyűlnek és megemlékeznek elhunyt szurkolótársaikról, valamint az elhunyt Haladás-futballistákról, Haladás-vezetőkről. 

emlékezés Haladás szurkolói megemlékezés a Haladás Sportkomplexum szurkolói falánál
Haladás szurkolói megemlékezés a Haladás Sportkomplexum szurkolói falánál
Fotó: Unger Tamás

Megemlékezés az elhunytakra

Idén sem volt ez másként, a drukkerek szombat este nyolc órakor tartották a megemlékezést a Haladás Sportkomplexum szurkolói falánál. A megemlékezésen részt vett többek között Keringer Zsolt a Haladás ügyvezető igazgatója, egyben a Haladás Szurkolói Kör elnöke is. A drukkerek ezúttal nem csak saját, elhunyt szurkolóikról, játékosaikról, vezetőikről, hanem a velük évtizedek óta jó viszony ápoló Budapest Honvéd tavaly nyáron elhunyt vezérszurkolójáról, Bordás Gergelyről, „Bordiról” is megemlékeztek.
A Hali-drukkerek a mécsesek mellett görögtüzeket is meggyújtottak és néma csendben, tisztelettel emlékeztek az elhunytakra. Majd végezetül néhány Haladás szurkolói nótát is elénekeltek a drukkerek.

Megemlékezés a Haladás-stadionnál

Fotók: Unger Tamás

 

