SZKKA-Volvo Alpok Autó: folytatódik az együttműködés

Tovább folytatódik a Volvo Alpok Autó Szombathely és a női kézilabda NB I-ben szereplő Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) partnersége, együttműködése. Ezt az autókereskedés és az SZKKA közös sajtótájékoztatón jelentette be, melyet az autószalonban tartottak. Az eseményen az SZKKA részéről részt vett Pődör Zoltán elnök, a játékosok közül pedig a csapatkapitány Pődör Rebeka, aztán Sallai Nikolett, Szemes Szonja és Varga Nikolett. A Volvo Alpok Autó Szombathelytől pedig Hazafi László ügyvezető igazgató.

Balról: Sallai Nikolett, Pődör Rebeka, Pődör Zoltán, Hazafi László, Szemes Szonja, Varga Nikolett

Forrás: Szendi Péter

Íme az SZKKA hivatalos közleménye:

„Örömmel jelentjük be, hogy a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia meghosszabbította együttműködését a Volvo Alpok Autó Szombathellyel. Ez a partnerség ismét azt bizonyítja, hogy Szombathelyen erős a sport és a helyi vállalkozások közötti összefogás.

A csapat számára külön megtiszteltetés, hogy a Volvo Alpok Autó Szombathely továbbra is mellettünk áll. A támogatás nemcsak anyagi segítséget jelent, hanem bizalmat és közös célokat is. A cég évek óta fontos szereplője klubunk életének, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok egyre jobb feltételek között sportolhassanak.

Hazafi László, a Volvo Alpok Autó Szombathely ügyvezetője elmondta:

– Számomra elhivatottság a szombathelyi sportélet aktív támogatása. Cégünk évek óta igyekszik hozzájárulni a város közösségi és sportéletéhez, és külön öröm számomra, hogy a kézilabdázók mellett más sportágakat, eseményeket – például a Vasi Vasember triatlont vagy több küzdősport-rendezvényt – is segíthetek. Nagy büszkeség, hogy 2024-ben én kaptam a Vas Megye ‘A Sport Támogatásáért’ díjat, ami visszaigazolása annak, hogy jó úton járok.

Ezúton is köszönjük a Volvo Alpok Autó Szombathelynek a kitartó támogatást és a bizalmat! Nagyra értékeljük, hogy olyan partner áll mögöttünk, aki szívén viseli Szombathely sportéletét és közösségét.”

Az SZKKA egyébként hét fordulót követően a bajnoki tabella 8. helyen áll.