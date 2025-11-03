U21: bravúros körmendi győzelem!

U21: nyert a Körmend, kikapott a Falco.

U21 - jegyzőkönyvek

Egis Körmend–SZTE-Szedeák 73-67 (15-20, 13-16, 16-25, 29-6). Körmend, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: dr. Magyari, Novák B., Novák M.

Körmend: Herczeg 7, Farkas 15/9, Bartik 31/9, Kiss 4, Nagy 9. Csere: Dékány 4, Tóth –, Pálmai 3/3, Kóbor –. Edző: Érsek Marcell, Kocsis Tamás.

Az eddig veretlen Szeged érkezett Körmendre. A mérkőzés lefolyása jó ideig azt is jelezte, hogy ez a tendencia folytatódik. De jött a negyedik negyed, a hazai gárda pedig mindent egy lapra feltéve brutálisan nagyot küzdött – aminek a végén meg is lett az eredménye! Így egy komoly, 17 pontos hátrányt ledolgozva ünnepelhettek győzelmet a körmendi fiatalok.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE 60-90 (15-32, 16-18, 16-24, 13-16). Szombathely, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: dr. Popgyákunik, Csák M., Schnerider.

Falco: Pesti 11/3, Horváth G. 6/6, Szigetvári 13, Szendrő 3/3, Horváth B. 16. Csere: Feitl 3, Tolnai 2, Pribusz –, Károly 5, Tóth D. 1, Hansen –, Simon –. Edző: Váradi Attila, Svjada Gábor.

Megilletődötten kezdett a házigazda a korosztály egyik legjobb csapata ellen. A folytatásban már voltak jó periódusai a Falcónak, de a rutintalanságból fakadó hibákat könyörtelenül büntette a Paks.