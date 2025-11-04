Válogatott: Varga Barnabás és Schäfer András harcra kész!

A szetntpéterfai Varga Barnabás eddig 26 alkalommal volt válogatott, míg a szombathelyi Schäfer András már 39 alkalommal öltötte magára a címeres mezt. Érdekesség, hogy Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a jövő heti, az örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőkre készül.

Varga Barnabás

Fotó: NSO/Dömötör Csaba

Varga Barnabás és Schäfer András ott van a keretben

Marco Rossi szövetségi kapitány Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, a selejtezősorozat októberi fordulójához képest annyi a változás, hogy Molnár Rajmund és Tóth Barna helyére Bárány és Redzic került be. A magyar válogatott, amely a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F csoportjában, november 13-án Örményországban lép pályára, három nappal később pedig Írország csapatát fogadja a sorozat zárásán.

– Ahogy már korábban a Portugália elleni meccs után is mondtam, a legfontosabb, hogy jól játsszunk és folyamatosan fejlődjünk, de most az eredmény kiemelten fontos – fogalmazott a Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján. – Örményországban mindent meg kell tennünk a győzelemért, és azután dől el, hogy az utolsó mérkőzésen mi lesz a helyzet, de itthon Írország ellen is mindenképp nyerni szeretnénk. Az örmények az írek ellen is jól játszottak, és Dublinban is csak azután tudtak nyerni az írek, hogy emberelőnybe kerültek - ugyanúgy Írországban mi is emberhátrányba kerültünk, olyankor mindig nehéz játszani, mégis csak egy gólt kaptak, ez is mutatja az örmények erejét. Az utolsó vb-selejtezőn az írek ellen sorsdöntő mérkőzést játszhatunk. Tisztában vagyunk vele, hogy ha Portugália és mi is nyerünk az első novemberi meccsen, akkor megszereztük a második helyet, de ebben az esetben is győzni szeretnénk idei utolsó mérkőzésünkön a szurkolóink előtt. Ismerjük a nehézségeket, amiket az ellenfelek okozhatnak nekünk, így a lehető legjobban szeretnénk felkészülni ezekre és sikerrel megvívni ezt a két párharcot.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete: