Válogatott: Varga Barnabás és Schäfer András harcra kész!
Marco Rossi szövetségi kapitány kijelölte a magyar labdarúgó-válogatiott keretét. Válogatott: Varga Barnabás és Schäfer András harcra kész!
A szetntpéterfai Varga Barnabás eddig 26 alkalommal volt válogatott, míg a szombathelyi Schäfer András már 39 alkalommal öltötte magára a címeres mezt. Érdekesség, hogy Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a jövő heti, az örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
Varga Barnabás és Schäfer András ott van a keretben
Marco Rossi szövetségi kapitány Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, a selejtezősorozat októberi fordulójához képest annyi a változás, hogy Molnár Rajmund és Tóth Barna helyére Bárány és Redzic került be. A magyar válogatott, amely a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F csoportjában, november 13-án Örményországban lép pályára, három nappal később pedig Írország csapatát fogadja a sorozat zárásán.
– Ahogy már korábban a Portugália elleni meccs után is mondtam, a legfontosabb, hogy jól játsszunk és folyamatosan fejlődjünk, de most az eredmény kiemelten fontos – fogalmazott a Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján. – Örményországban mindent meg kell tennünk a győzelemért, és azután dől el, hogy az utolsó mérkőzésen mi lesz a helyzet, de itthon Írország ellen is mindenképp nyerni szeretnénk. Az örmények az írek ellen is jól játszottak, és Dublinban is csak azután tudtak nyerni az írek, hogy emberelőnybe kerültek - ugyanúgy Írországban mi is emberhátrányba kerültünk, olyankor mindig nehéz játszani, mégis csak egy gólt kaptak, ez is mutatja az örmények erejét. Az utolsó vb-selejtezőn az írek ellen sorsdöntő mérkőzést játszhatunk. Tisztában vagyunk vele, hogy ha Portugália és mi is nyerünk az első novemberi meccsen, akkor megszereztük a második helyet, de ebben az esetben is győzni szeretnénk idei utolsó mérkőzésünkön a szurkolóink előtt. Ismerjük a nehézségeket, amiket az ellenfelek okozhatnak nekünk, így a lehető legjobban szeretnénk felkészülni ezekre és sikerrel megvívni ezt a két párharcot.
A magyar labdarúgó-válogatott kerete:
- Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers).
- Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa).
- Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr).
- Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (DAC Dunaszerdahely), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).