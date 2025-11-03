november 3., hétfő

Labdarúgás

23 perce

Vasi focimeccsre riasztották a mentőket - kiderült, mi történt

Címkék#Vármegyei I#labdarúgás#mentő

A 11. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-­bajnokság. Vármegyei I.: mentő Újperinten, edzőváltás Csákánydoroszlóban.

Tóth Gábor

Vármegyei I.: Szombathelyen, a Haladás vendégeként nyert a Szarvaskend; a Sárvár hazai pályán botlott, a Vép ellen „csak” döntetlent játszott; rendeztek két alsóházi rangadót: a Lukácsháza a Csákánydoroszlót, a Csepreg pedig a Körmendet verte el – Csákányban edzőt váltottak; az éllovas Király nem lassít, most a Celldömölk volt az „áldozat” – Újperintre mentőt kellett hívni.

Vármegyei I.
Vármegyei I.: Haladás-Szarvaskend 0-2.
Fotó: Unger Tamás

Vármegyei I. - jegyzőkönyvek

Király SE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 3–0 (1–0). Szombathely-Újperint, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, v.: dr. Polgár T.
Király: Kovács Á. – Karvalics, Takács (Rózsa), Bodor (Nagy Á.), Szabó B. (Hegyi), Németh G., László (Kudron), Horváth D., Halmosi, Schimmer (Rózsás), Németh M. Edző: Hegyi László.
CVSE: Présing – Enyingi, Takács (Zsoldos D.), Marsai, Zsoldos P., Bakonyi, Manganelli A. (Németh Z.), Büki, Horváth E. (Németh N.), Péter, Borbács. Edző: Manganelli Zsolt.
Gólszerzők: Szabó B., Horváth D., Németh G.

Nagyon nehéz körülmények között aratott magabiztos győzelmet a házigazda. A Király SE a győzelmet Czöndör Gergőnek ajánlja fel – akit a társak várnak vissza a pályára! A találkozót beárnyékolta, hogy még a kezdés előtt Czöndör Gergő rosszul lett a pályán, mentő vitte el.

Haladás–Szarvaskend SE 0–2 (0–1). Szombathely. Jv.: Sebesi P.
Haladás: Bíró D. – Buzás, Macoun, Győre, Tóth M. (Németh N.), Büki (Nagy-Foki), Vigh, Hende, Andor (Végh), Kelemen, Bíró Á. Edző: Petrovics Balázs.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei (Wolf), Tóth A., Zsoldos (Kellner), Meskó, Tuboly, Földes, Cseresnyés, Kopfer (Törő), Tóth G., Niksz. Edző: Kurucz Ádám.
Gólszerzők: Niksz, Tuboly.
Kiállítva: Kelemen (39., Haladás).

Gyenge első félidő produkált a házigazda, és egy kiállítás is nehezítette a sorsát – amiből gólt kapott. A második félidőben sokkal nagyobb energiákat mozgósítva támadott a Haladás az egyenlítésért. De a hazai lehetőségek kimaradtak, a végén pedig egy kontra után a vendégek bebiztosították a győzelmüket.

Haladás VSE-Szarvaskend vármegyei I. osztályú focimeccs

Fotók: Unger Tamás

MVD-Szig. Söpte SE–Szentgotthárdi VSE 2–1 (1–0). Söpte. Jv.: Fehér V.
Söpte: Marton – Radványi G. (Fogl), Szekér, Koszokovits, Árvay (Vizi), Kondákor, Németh G. (Bonchis), Koronczai (Baranyai), Vámos, Szakasics, Radványi Cs. (Vargyas). Edző: Simon Attila.
Szentgotthárd: Dömötör – Horváth M., Laczó B., Horváth D., Laczó P. (Tulok), Nagy O., Mesics - Leiner (Kolozsvári), Dancsecz, Takács (Gécsek), Bedi, Gyécsek. Edző: Heiter László.
Gólszerzők: Baranyai, Vámos, ill. Gyécsek.

Hazai mezőnyfölénnyel telt az első félidő, és a játékrész hajrájában Vámos révén egy szögletet követően előnybe is került a Söpte. A második felvonásban Baranyai egy 20 méteres átlövéssel növelte a söptei előnyt. Míg a vendégeknek a mérkőzés hajrájában csak a szépítésre futotta. A látottak alapján megérdemelt hazai győzelem született a jó iramú mérkőzésen.

Sárvár FC–Vép VSE 1–1 (0–1). Sárvár, 150 néző. Jv.: Pázsi M.
Sárvár: Szlámer – Könczöl (Bolla), Piros (Kónya), Potyi, Vajda, Tóth M., Kovács B., Ódor, Szemes, Csonka (Kovács T.), Horváth K. (Csákvári). Edző: Nagy Dániel.
Vép: Tama M. – Vass, Németh Á., Bátori-Tóth, Bezdi Sz., Illés (Kalmár), Farkas G., Tama G., Takács Á. (Vilics), Balikó, Takács M. Edző: Gombás Péter.
Gólszerzők: Szemes, ill. Bezdi Sz.
Kiállítva: Farkas G. (76., Vép).

Az első félidőben mind a két csapat óvatosan futballozott. Mindkét oldalon egy nagyobb helyzet akadt – a vépiek találtak kapuba. Fordulás után a hazai cserék kicsit felpörgették a sárváriak játékát, támadott az egyenlítésért a hazai csapat, végül 11-esből sikerült egalizálni – a vendégek nem értettek egyet a játékvezető ítéletével, parázs jeleneteket láthattak a szurkolók.  Sőt, később egy vépi játékos ki lett állítva. A hátralévő 25 percben mindent megtett az újabb gólért a Sárvár, a de a vépi gárda rutinos módon kivédekezte a hajrát. A rangadó küzdelmes meccset hozott, de a színvonal elmaradt a várttól – ennél  tud mind a két csapat jobban játszani.

Csákánydoroszló KSE–Schott Lukácsháza SE 2–5 (1–3). Csákánydoroszló. Jv.: Bagoly G.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Czirók, Makai, Horváth M. (Németh B.), Dudás M., Düh (Dudás K.), Kovács B. (Horváth D.), Sárközi (Németh K.), Márton (Ágoston), Urbán. Megbízott edző: Danyi Péter.
Lukácsháza: Bán – Bolfán (Tóth D.), Osztrosits, Iker (Gyüre), Gombás (Francia), Vörös, Szentkúti, Márok, Pados (Pásztor), László, Zugonics (Krancz). Edző: Sántha Szilárd.
Gólszerzők: Czirók, Makai, ill. László (2), Osztrosits (2), Pados.

Már nem Marton Róbert a csákányi edző – pénteken elváltak egymástól a klub és a szakember útjai. Megérdemelt vendéggyőzelem született – a hazai csapat ismét gyengén teljesített, 11-est hibázott, ziccereket rontott.

Csepregi SE–Körmendi FC 2–0 (0–0). Csepreg. Jv.: Talabér N.
Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz (Sabia), Nika M. (Sándor), Takács Ke., Takács D. (Takács B.), Pócza, Nika B., Nika Á., Lukács, Berzlánovich (Balogh-Sövér). Edző: Iszak Sándor.
Körmend: Pataki – Stieber (Sály), Kelemen, Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Pálla (Pálmai), Vígh, Likerecz, Szemes, Nagy B. Edző: Takács Gábor.
Gólszerzők: Nika Á., Nika M.

A találkozó első félidője kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapat előtt adódtak kisebb lehetőségek, ám a védelem mindkét oldalon jól zárt, így 0–0-ás állással vonulhattak pihenőre a felek. A második játékrészben a Csepreg fokozatosan átvette az irányítást, és egy vendég védelmi hibát kihasználva megszerezte a vezetést. Majd a hajrában egy szépen elvégzett pontrúgásból sikerült bebiztosítani a győzelmet, így a hazaiak megérdemelten tartották otthon a három pontot. A mérkőzés egy remekül előkészített, kiváló állapotú pályán zajlott – köszönet érte a pályakarbantartónak is!

Újperintről Hegyi László, Szombathelyről Szenczi Imre, Söptéről Ávár Zsolt, Sárvárról Németh József, Csákánydoroszlóból Dénes Miklós, Csepregről Iszak Sándor tudósított.

A következő, 12. forduló menetrendje:

  • Péntek, 19.00: Haladás–Lukácsháza.
  • Szombat, 13.30: Sárvár–CVSE, Söpte–Király, Csákánydoroszló–Körmend, Vép–Szarvaskend.
  • Vasárnap, 13.30: Csepreg–Szentgotthárd.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.


 

 

