Vasi focimeccsre riasztották a mentőket - kiderült, mi történt

Vármegyei I.: Szombathelyen, a Haladás vendégeként nyert a Szarvaskend; a Sárvár hazai pályán botlott, a Vép ellen „csak” döntetlent játszott; rendeztek két alsóházi rangadót: a Lukácsháza a Csákánydoroszlót, a Csepreg pedig a Körmendet verte el – Csákányban edzőt váltottak; az éllovas Király nem lassít, most a Celldömölk volt az „áldozat” – Újperintre mentőt kellett hívni.

Vármegyei I.: Haladás-Szarvaskend 0-2.

Fotó: Unger Tamás

Vármegyei I. - jegyzőkönyvek

Király SE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 3–0 (1–0). Szombathely-Újperint, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, v.: dr. Polgár T.

Király: Kovács Á. – Karvalics, Takács (Rózsa), Bodor (Nagy Á.), Szabó B. (Hegyi), Németh G., László (Kudron), Horváth D., Halmosi, Schimmer (Rózsás), Németh M. Edző: Hegyi László.

CVSE: Présing – Enyingi, Takács (Zsoldos D.), Marsai, Zsoldos P., Bakonyi, Manganelli A. (Németh Z.), Büki, Horváth E. (Németh N.), Péter, Borbács. Edző: Manganelli Zsolt.

Gólszerzők: Szabó B., Horváth D., Németh G.

Nagyon nehéz körülmények között aratott magabiztos győzelmet a házigazda. A Király SE a győzelmet Czöndör Gergőnek ajánlja fel – akit a társak várnak vissza a pályára! A találkozót beárnyékolta, hogy még a kezdés előtt Czöndör Gergő rosszul lett a pályán, mentő vitte el.

Haladás–Szarvaskend SE 0–2 (0–1). Szombathely. Jv.: Sebesi P.

Haladás: Bíró D. – Buzás, Macoun, Győre, Tóth M. (Németh N.), Büki (Nagy-Foki), Vigh, Hende, Andor (Végh), Kelemen, Bíró Á. Edző: Petrovics Balázs.

Szarvaskend: Esztergályos – Velekei (Wolf), Tóth A., Zsoldos (Kellner), Meskó, Tuboly, Földes, Cseresnyés, Kopfer (Törő), Tóth G., Niksz. Edző: Kurucz Ádám.

Gólszerzők: Niksz, Tuboly.

Kiállítva: Kelemen (39., Haladás).

Gyenge első félidő produkált a házigazda, és egy kiállítás is nehezítette a sorsát – amiből gólt kapott. A második félidőben sokkal nagyobb energiákat mozgósítva támadott a Haladás az egyenlítésért. De a hazai lehetőségek kimaradtak, a végén pedig egy kontra után a vendégek bebiztosították a győzelmüket.