Vármegyei II.: rangadót nyert a Répcelak, az Újperint - fotók

Kemenesmagasi FC–Ikervár FC 2–2 (1–1). Kemenesmagasi. Jv.: Bagoly G.

Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Koronczai, Szénégető, Németh Sz. (Horváth B.), Csite (Nagy G.), Kovács B., Takács, Kopházi Zs. (Molnár Zs.), Géczi, Dákai, Molnár T.

Ikervár: Kollarics – Pénzes, Kurucz (Cséve), Biró (Nagy A.), Horváth M., Farkas A., Németh Á., Kiss B., Cseh, Dénes (Földi), Baldauf.

Gól: Géczi, Takács, ill. Baldauf, Farkas A.

Gencsapáti KSE–Szeleste-Pósfa SE 3–3 (2–1). Gencsapáti. Jv.: dr. Polgár T.

Gencsapáti: Matyi – Szabó A., Janzsó (Lipics), Sulyok, Mester, Fazekas, Dancs (Egyed), Kovács G., Tóth B. (Németh G.), Lőrincz (Sátori), Mucza.

Szeleste: Horváth B. – Németh B. (Gál), Maráczi (Vajda), Kovács R., Fülöp, Baranyai, Molnár G., Németh G., Németh Z., Dugovics (Rozmán), Szele.

Gólszerzők: Fazekas (2), Mester, ill. Baranyai, Fülöp, Németh G.

Változatos, fordulatokban gazdag mérkőzést vívott a két csapat. Mindkét fél győzelemre játszott, de a győztes gólt egyik csapat sem tudta bevinni – így maradt az igazságosnak mondható döntetlen.

Bozsoki SE–Répcelaki SE 2–5 (2–4). Bozsok. Jv.: Ódor Á.

Bozsok: Varga M. – Dan D., Bigner, Fáth (Kovács P.), Csizmazia, Nagy Zs., Marti, Pál (Hock-Sirson), Varga B., Tompek (Dévényi), Németh O. (Dobány Patrick).

Répcelak: Molnár D. – Gallen, Dulicz (Varga L.), Kiss D., Bödecs, Horváth M. (Horváth B.), Mesterházi, Csupor Á., Németh G. (Gáspár), Csordás (Csupor D.), Gosztolya (Varga B.).

Gól: Németh O. (2), ill. Kiss D. (3), Horváth M. (2).

Rangadóra készültek a felek, de nem az... A vendég Répcelak ugyanis 45 perc alatt eldöntötte a három pont sorsát – nem volt egy súlycsoportban a két együttes. A hazai csapat gratulál az ellenfelének, a rengeteg sérült hazai játékosnak jobbulást kíván – a volt bozsoki kapusnak, Szabó Christopher Bencének pedig jó egészséget!

Gérce-Vásárosmiske KSE–Sé Honvéd SE 3–0 (2–0). Gérce. Jv.: Tóth-Szatmári Z.

Gérce: Lengyel – Tóth R., Szabó B., Kövesdi (Soós), Károlyi, Süle (Mórocz), Major, Nunkovics (Kiss Lá.), Kovács T., Kiss Le., Sebestyén (Komáromi).

Sé: Baba – Hancz (Simon D.), Werderits, Romsics, Nyári (Kovács K.), Nemes (Pummer), Fichtacher, Simon K., Soós, Kiss M., Uri.

Gól: Mórocz, Szabó B., Major.

Jó játékvezetés mellett sportszerű mérkőzést vívtak a felek, amelyet megérdemelten nyert meg a házigazda. A hazai csapat minden játékosa jó teljesítményt nyújtott.