17 perce
Vármegyei II.: rangadót nyert a Répcelak, az Újperint - fotók
A 11. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei II.: rangadót nyert a Répcelak és az Újperint.
Vármegyei II.: Kőszeg-Jánosháza 3-2.
Fotó: Unger Tamás
Vármegyei II. osztály: az Egyházasrádóc 11, a Nárai nyolc, a Felsőcsatár pedig hat gólig jutott; Bozsokon nyert rangadót a Répcelak – meglehetősen magabiztosan; a Kemenesmagasi pontot csípett az Ikervártól; at gólt láthattak a szurkolók Gencsapátiban; Nádasdon aratott fontos győzelmet az Újperint; nem bírt a Telekessel a Gyöngyöshermán.
Vármegyei II. - északi csoport
Kőszegi Lóránt FC–Jánosháza VSE 3–2 (2–0). Kőszeg, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, v.: Mórocz Gy.
Kőszeg: Puporka – Kiss B., Kovács D., Prógli (Lintner), Imre, Marti, Szijártó, Kovács Zs. (Kumánovich), Réti (Molnár Cs.), Takács, Balázs (Varga D.).
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Tóth L., Lőrincz (Pencz), Tóth G., Talabér, Dittman (Ambrus), Kovács M., Jósvai (Bódis), Hajdú, Benkő (Balogh M.).
Gólszerzők: Réti (2), Kovács Zs., ill. Talabér (2).
Nagy iramban kezdtek a csapatok. Az első komoly lehetőség a vendégek előtt adódott, de Puporka bravúrral hárított. A 8.percben Réti fejese után már a hazaiaknál volt az előny. A Kőszeg továbbra is támadásban maradt és egy szép jobb oldali akció végén ismét Réti volt eredményes a félidő közepén. Ezután a hazai csapat el is dönthette volna a mérkőzést, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott – maradt a 2-0. A második játékrész elején a semmiből szépített a Jánosháza amire nem sokkal később válaszolt a kőszegi csapat: Kovács Zsolt szép mozdulattal emelte át a kapust. A játék képe a továbbiakban sem változott, a Kőszeg irányított, de néhány hazai lehetőségtől eltekintve eseménytelenül zajlott a találkozó. Egészen a 92. percig, amikor egy röviden hazaadott labdát csípett le a jánosházi támadó, és beállította a 3-2 végeredményt. A hazaiak a rossz helyzetkihasználásuknak köszönhetik a szoros végeredményt a kulturáltan és lelkesen futballozó Jánosháza ellen.
Kőszeg-Jánosháza megyei II.Fotók: Unger Tamás
Kemenesalja FC–Vasszécseny TK 4–1 (3–0). Vönöck. Jv.: Pintér B.
Kemenesalja: Hujbert (Kovács K.) – Princzes (György), Balázsi (Őri), Czöndör (Lőrincz G.), Péter, Gorácz, Szabó J., Lőrincz M., Manganelli, Németh M., Németh J. (Kóbor).
Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő, Virág, Dankó (Kányási), Orsós, Molnár T., Gombás (Varga R.), Németh Zs., Horváth R., Boros.
Gól: Czöndör (2), Lőrincz G., Manganelli, ill. Németh Zs.
Kemenesmagasi FC–Ikervár FC 2–2 (1–1). Kemenesmagasi. Jv.: Bagoly G.
Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Koronczai, Szénégető, Németh Sz. (Horváth B.), Csite (Nagy G.), Kovács B., Takács, Kopházi Zs. (Molnár Zs.), Géczi, Dákai, Molnár T.
Ikervár: Kollarics – Pénzes, Kurucz (Cséve), Biró (Nagy A.), Horváth M., Farkas A., Németh Á., Kiss B., Cseh, Dénes (Földi), Baldauf.
Gól: Géczi, Takács, ill. Baldauf, Farkas A.
Gencsapáti KSE–Szeleste-Pósfa SE 3–3 (2–1). Gencsapáti. Jv.: dr. Polgár T.
Gencsapáti: Matyi – Szabó A., Janzsó (Lipics), Sulyok, Mester, Fazekas, Dancs (Egyed), Kovács G., Tóth B. (Németh G.), Lőrincz (Sátori), Mucza.
Szeleste: Horváth B. – Németh B. (Gál), Maráczi (Vajda), Kovács R., Fülöp, Baranyai, Molnár G., Németh G., Németh Z., Dugovics (Rozmán), Szele.
Gólszerzők: Fazekas (2), Mester, ill. Baranyai, Fülöp, Németh G.
Változatos, fordulatokban gazdag mérkőzést vívott a két csapat. Mindkét fél győzelemre játszott, de a győztes gólt egyik csapat sem tudta bevinni – így maradt az igazságosnak mondható döntetlen.
Bozsoki SE–Répcelaki SE 2–5 (2–4). Bozsok. Jv.: Ódor Á.
Bozsok: Varga M. – Dan D., Bigner, Fáth (Kovács P.), Csizmazia, Nagy Zs., Marti, Pál (Hock-Sirson), Varga B., Tompek (Dévényi), Németh O. (Dobány Patrick).
Répcelak: Molnár D. – Gallen, Dulicz (Varga L.), Kiss D., Bödecs, Horváth M. (Horváth B.), Mesterházi, Csupor Á., Németh G. (Gáspár), Csordás (Csupor D.), Gosztolya (Varga B.).
Gól: Németh O. (2), ill. Kiss D. (3), Horváth M. (2).
Rangadóra készültek a felek, de nem az... A vendég Répcelak ugyanis 45 perc alatt eldöntötte a három pont sorsát – nem volt egy súlycsoportban a két együttes. A hazai csapat gratulál az ellenfelének, a rengeteg sérült hazai játékosnak jobbulást kíván – a volt bozsoki kapusnak, Szabó Christopher Bencének pedig jó egészséget!
Gérce-Vásárosmiske KSE–Sé Honvéd SE 3–0 (2–0). Gérce. Jv.: Tóth-Szatmári Z.
Gérce: Lengyel – Tóth R., Szabó B., Kövesdi (Soós), Károlyi, Süle (Mórocz), Major, Nunkovics (Kiss Lá.), Kovács T., Kiss Le., Sebestyén (Komáromi).
Sé: Baba – Hancz (Simon D.), Werderits, Romsics, Nyári (Kovács K.), Nemes (Pummer), Fichtacher, Simon K., Soós, Kiss M., Uri.
Gól: Mórocz, Szabó B., Major.
Jó játékvezetés mellett sportszerű mérkőzést vívtak a felek, amelyet megérdemelten nyert meg a házigazda. A hazai csapat minden játékosa jó teljesítményt nyújtott.
Uraiújfalu SE–Alsóújlaki SC 0–0. Uraiújfalu. Jv.: Imre B.
Uraiújfalu: Király – Keszei T., Burka, Horváth B. (Szabó Á.), Pungor, Szabó T., Dornai (Agg), Szabó K. (Balogh M.), Bokor, Keszei R., Binder.
Alsóújlak: Varga B. – Gampel Do. (Horváth A.), Varga K. (Pintér), Pados (Káldi), Oláh (Tóth Á.), Varga Á., Varga N. (Papp A.), Gampel Dá., Vasas, Baranyai, Varga R. Edző:
A 12. forduló menetrendje:
- Szombat, 13.30: Répcelak–Kemenesalja, Alsóújlak–Bük, Jánosháza–Uraiújfalu.
- Vasárnap, 13.30: Vasszécseny–Gencsapáti, Szeleste–Kemenesmagasi, Ikervár–Gérce, Sé–Kőszeg.
- Szabadnapos: Bozsok.
Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre!
Vármegyei II. - déli csoport
Nádasd KSE–Újperinti SE 1–3 (0–1). Nádasd, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Horváth P.
Nádasd: Rejtli – Mesics (Horváth D.), Horváth B., Iván (Neubauer), Péter (Belső), Jóna, Hegedüs (Zsoldos), Horváth Á., Nagy Zs., Meskó, Takács.
Újperint: Varju – Sásdi, Kardos, Buna, Varga L., Horváth M., Beke (Czeglédi), Gombás (Salamon), Hegyi (Sisak), Bakucz, László (Márfy).
Gól: Takács, ill. Kardos, Gombás, Bakucz.
A mérkőzés nagy részében mezőnyfölényben futballozott a házigazda, de kapu előtt határozatlannak bizonyult – míg a vendég sokkal jobb arányban használta ki a helyzeteit.
Rábatótfalui SE–Tutitextil-Körmend VSE 4–0 (3–0). Szentgotthárd-Rábatótfalu. Jv.: Pungor Z.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Molnár Á., Domján D., Sütő, Szakács, Herczeg (Takács), Domján B., Kovács Á. (Tóth R.), Náricza (Bánfi-Nagy), Soós.
Körmend: Kónya P. (Kónya A.) – Gaál (Szemes), Tompa, Horváth Á., Frühvirth, Krajczár, Petrovics, Falb (Papp P.), Szabó P., Kazinczki, Németh B.
Gól: Sütő (3), Szakács.
Nárai SK–Tanakajdi TC 8–1 (4–1). Nárai. Jv.: Nagy P.
Nárai: Holbok – Székely (Máté Gy.), Bárdics, Takács (Vajda), Odler (Hompasz), Matyas Robert (Lakatos), Máté Á., Király, Sásdi, Vörös, Szalay (Tóth D.).
Tanakajd: Deres – Bősze, Hankó V., Horváth L., Medve (Kmetyó), Hittaller (Kovács D.), Marcz (Preiczer), Könczöl, Nagy K., Varga M., Hankó G.
Gólszerzők: Bárdics (3), Máté Á. (2), Máté Gy., Vörös, Kmetyó (öngól), ill. Varga M.
Az első félidőben ismét úgy lépett pályára a Nárai, ahogyan azt a szurkolói elvárják: látványos, gólratörő futballt bemutatva a 30. percben már 4-0-ra vezetett. Igaz, rúgott egy gól a Tanakajd is, ami visszahozta a vendégek hitét. A második félidőt ismét nagy rohamokkal indította a hazai csapat, és öt perc alatt két gólt rúgva eldöntötte a mérkőzés sorsát. A hátralévő időben pedig számtalan zicceréből kettőt még értékesített. A nyolc bekapott gól ellenére is a kapus volt a tanakajdiak legjobbja – ilyen arányban is megérdemelten nyert a Nárai.
Egyházasrádóci SE–Rum KSC 11–0 (3–0). Egyházasrádóc, 100 néző. Jv.: Németh T.
Egyházasrádóc: Bali – Varga D. (Balogh Á.), Krajczár, Halász (Pataki), Zimits, Sipos, Lakosi, Molnár L. (Berning), Balogh A. (Tóth A.), Molnár I. (Loibenbeck), Vilics.
Rum: Osvald (Bakler) – Pásti I., Baranyai, Tárkányi, Pásti Z., Asztalos, Szalay, Dénes, Bejczy, Farkas G., Horváth M.
Gól: Sipos (5), Loibenbeck (2), Halász, Vilics, Balogh A., Zimits.
A motiváltan játszó hazaiak magabiztos győzelmet arattak.
Szentpéterfai SE–Bajánsenye SE 3–0 (0–0). Szentpéterfa, 150 néző. Jv.: Andrejek Sz.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi, Wágner K., Skrapits (Mersits, Kajáry), Leidli, Wágner R., Homor, Varga A., Jagodits, Hoós B., Frányi.
Bajánsenye: Kalamár – Kovács V., Varga D., Nagy-Balázs, Horváth B., Horváth M., Kósa, Stunya (Horváth A.), Fábián, Végh (Koltai), Horváth Z. (Bacsák).
Gól: Varga A., Jagodits, Bacsák (öngól).
A vendégek szervezetten futballoztak, jól védekeztek – de kapura kevés veszélyt jelentettek. A meccs nagy részében mezőnyfölényben játszó hazai csapat csak hajrában tudta bedarálni szívós ellenfelét – a hazai győzelem megérdemelt.
Elektromol Szombthelyi Spari FC–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK 0–6 (0–2). Szombathely. Jv.: Elek T.
Spari: Horváth G. – Jónás D., Varsányi, Kovács Ar. (Pfau), Jónás Cs., Horváth Sz. (Kovács Sz.), Béres (Gyöngyösi), Sipos, Kovács An., Tóth Zs., Kelemen.
Felsőcsatár: Antoni – Szabó B., Podlaviczki, Horváth L. (Krancz Gy.), Cobzaru (Krancz K.), Kis (Wölfinger), Böhm (Kopácsi), Cseri, Hábetler, Bugnits (Horváth B.), Szalóki-Varsányi. Edző:
Gól: Cseri (3), Szalóki-Varsányi, Bugnits, Horváth L.
Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, helyzetek nélkül – vendég két hazai védelmi bakit büntetett góllal. A második félidőben aztán a Spari fokozatosan felőrlődött, megérdemelten nyert a Csatár.
Telekes Medosz SE–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 2–2 (0–1). Telekes. Jv.: Marton A.
Telekes: Blaskovics – Molnár T., Németh M., Orsós (Legárt), Görcsi (Vörös), Czövek (Herczeg), Kónya (Ferencz), Vincze, Németh F., Valkóczi, Nyári.
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Rosta, Lang (Ilnicki), Horváth D. (Joó), Kopácsi, Bihun, Kovács D., Séfer, Nagy B. (Kálócz), Szabó M. (Szalai), Szabó B.
Gól: Vincze, Németh F., ill. Szabó B., Séfer.
A tavalyi bajnok gyors, sokpasszos focit mutatott be, és az első félidő nagy részében a házigazda nem is tudta felvenni a ritmust. Túlzás nélkül állítható, ha a szünetben 5:0-ra vezet a Hermán, egy szót sem szólhattak volna a hazaiak – ám a vendégek sok helyzetükből csak egyet értékesítettek. Fordulás után aztán változott a játék képe, a Telekes fokozatosan kerekedett ellenfele fölé, az 57. percben egyenlített, majd a 90. percben az ismét átlagon felülit nyújtó Vincze Martin is beköszönt. Ekkor úgy tűnk, hogy a hazaiak begyűjtik a három pontot. De a hosszabbításban a vendégek egy szöglet után egyenlítettek. Küzdelmes, sportszerű és fordulatos pontosztozkodást láthattak a szurkolók.
A 12. forduló menetrendje:
- Szombat, 13.30: Gyöngyöshermán–Spari, Bajánsenye–Egyházasrádóc, Tanakajd–Rábatótfalu, Körmend VSE–Nádasd.
- Vasárnap, 13.30: Felsőcsatár–Szentpéterfa, Rum–Márai, Újperint–Őriszentpéter.
- Szabadnapos: Telekes.
Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre!