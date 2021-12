Az 1914-ben Szomorócon született Kapornaky Gyula így foglalta rímekbe, mit érzett, ha szülőföldjére gondolt. Amire ifjúvá lett, megváltozott a világ és a ház, amelyben született, már túlságosan is közel esett az ország határához, és „az őrök ivadéka” maga is határőr lett. Vasszentmihálytól Nemesnépig járta a vidéket, és az ügyes-bajos dolgok intézése közepette verseket írt. „Az ország végén van ez a táj, hol a török is portyázott hajdan… őstölgyek alszanak Kerka alatt rég… dombjait szálfenyők őrzik viharban” – írta Kapornaky Gyula, aki az Őrségben az Őrségért élt akkor is, amikor később erdész, majd hivatalnok lett, de fő hivatásának egész életében a versírást tekintette.

Fotó: VN/Feiszt György