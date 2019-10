3+1 város, ahova ősszel is érdemes ellátogatni Vas megyében

Lassan véget ér a Vénasszonyok nyara és ezért sokan már most szeretnének bekuckózni egy bögre teával a kezükben a lakásuk legkényelmesebb, legmelegebb zugába, várva a 30 fokos időjárást. Azonban a természet felveszi a harcot az ember rossz kedvével és a legfestőibb színeit ölti magára, hogy kicsábítsa a legmakacsabb otthonülőket is a friss, bár olykor ködös, hűvösebb levegőre.

Szerencsére Vas megyében úton-útfélen akad valami látnivaló. A teljesség igénye nélkül most pár városkát gyűjtöttünk össze egy csokorba kedves Olvasóinknak. Összeállításunkban olyan kirándulóhelyek szerepelnek, amelyek nem igényelnek különösebb megerőltetést. Egy napsütötte hétvégén, vagy egy kissé borongósabb napon kisgyermekkel, nagyszülőkkel, vagy csak kettesben is könnyedén elérhetőek ezek a helyek. Persze akadnak köztük olyanok, amik egy kicsit szaporább légzést eredményezhetnek, de ez csekély ár az élményekért.

Szombathely

Aki helyi és nincs kedve messzire menni, az is rengeteg látnivalót érhet el rövid távolságon belül, például Ebéd utáni sétát tehet a Csónakázó tó partján, a csodás árnyalatba öltözött fák alatt.

Ha egy cseppet messzebb merészkedne, akkor a Parkerdőben igazán eltávolodhat a város zajától.

Ha a gyermeket nem féltik a kosztól, akkor szinte minden parkban akad egy-két kisebb-nagyobb játszótér is, ráadásul a Skanzenben játszva ismerhetik meg a múltat.

A Fő tér pedig lehetne akár a kisgyermekes családok találkozó helye is. Jó időben sok kis apróság kergeti ott a galambokat, míg a szülők kávéznak és beszélgetnek ismerőseikkel.

Rossz idő esetén sem kell kétségbe esni, kulturálódni kell! A Savaria Múzeum, a Smidt Múzeum vagy a Képtár számos állandó és időszakos kiállítással várja az érdeklődőket.

Kőszeg

Ez a város egy igazi kis ékszerdoboz, szerencsés az, aki itt lakik. Az először idelátogatók rögtön a szívükbe zárják és megfogadják, hogy ide még visszatérnek.

Pár órát könnyedén el lehet tölteni a szűk, macskaköves utcácskákban bóklászva a belvárosban, ráadásul szinte minden sarkon akad egy étterem, vagy kávézó, ahol egy kis időre be lehet ülni enni, inni egy jót.

Természetesen kihagyhatatlan látnivaló a Jurisics-vár, a Jézus Szíve-templom és a Hősök Tornya is. A város két leghíresebb és legrégibb patikájába pedig akkor is érdemes betérni, ha nem beteg az ember, hiszen mind a kettő múzeumként üzemel.

A városól kicsit távolabb található a Kálvária templom, ahonnan jó időben csodás a kilátás és mag a helyszín is magával ragadó, de ne feledkezzünk meg a mesés környezetben elhelyezkedő Csónakátó tóról sem.

Sárvár

A város rövid időn belül a gyógy-wellness- és élményfürdőiről lett híres. Ismert személyek, külföldi vendégek egyaránt látogatják ezeket az intézményeket, de a község nem csak ennyit rejt magában.

A belváros nem hivalkodó, mégis hangulatos, ráadásul a város szívében található a Nádasd- vár, ami impozáns épületén kívül is számos szépséget rejt. A parkban kellemes sétát tehet az ember, majd az épületben egy-két kiállítást is bejárhat, hogy megismerje a város múltját is.

Aki nagyobb sétára vágyik, az a Csónakázó tavat járhatja körül, majd ha úgy kívánja igénybe is veheti a város valamelyik fürdőlétesítményét, hogy ne csak a lelke, de a teste is felfrissüljön.

+1 Bük-Bükfürdő

Bár két községről van szó, de együtt említjük őket, mert olyan közel helyezkednek el egymáshoz és lényegében össze is tartoznak.

Bükfürdő szintén a kimagaslóan jó gyógyvizéről lett híres és ki az, aki már járt ott és ne érezni a kénes víz illatát. Azonban a felfrissülési, wellness lehetőségen túl is sok érdekességgel várja a két település az odaérkezőket.

A Büki Horgásztó nem csak a pecázás szerelmesei élvezhetik. Számos padra lehet leülni és élvezni a nyugodt pillanatokat, amit (nem csak a horgászok miatt) érdemes csendesen eltölteni és magunkra figyelni.

Az Eötvös Park fái kellemes sétára invitálják meg az arra járókat, a gyermekek pedig a játszótéren vezethetik le felesleges energiáikat (a szülők örömére).

A Kneipp Parkban ugyan ősszel csakis kivételes jó idő esetén, de érdemes végig sétálni a száraztaposó pályán mezítláb. Szerencsés időben a bokorlabirintusban a gyerekek is élvezetüket lelhetik, de akár ők is megismerkedhetnek a parkban található különböző gyógy-és fűszernövényekkel.

