40 éve nyílt a Derkó étterme Szombathelyen

40 éve, 1980. július 15-én felsóhajthattak a szombathelyiek a Derkovits-lakótelepen. Ugyanis többéves várakozás után átadták a Vendéglátó Vállalat háromezer adagos konyháját az önkiszolgáló étteremmel, a söröző-bisztróval és a presszóval együtt.

Az első látogatók joggal kérdezték, hogy mit kaphatnak, milyen áron és milyen körülmények között. A megannyi kérdést csakhamar válaszok tömkelege követte. Az alsó szinten a söröző-bisztró reggel hét órakor nyitott, a pincérek reggelit, hideg-meleg szendvicseket, zónaételeket kínáltak II. osztályú árakon.

A hangulatos teremben a zöld és a barna szín dominált, és a hely igényességének megtartását vetítette előre, hogy égetett szeszes italt itt nem szolgáltak fel.

Az alsó, emeleti étterembe az egykori Domus Áruház felől is be lehetett lépni. Egy időben 170 ember ebédelhetett itt, 11 és 15 óra között önkiszolgáló rendszerben, 16 és 22 óra között pedig hagyományos módon, pincérek kiszolgálásával. Az árak ugyancsak másodosztályúak voltak, az előfizetéses menüből kétféle is volt. Ezek közül az egyik kímélő jellegű volt, a környék iskolásaira és idős emberekre gondolva. Éthordóval este is felkereshették az éttermet a vendégek: negyven éve 12 forintért lehetett egy egytálétel vacsorát elvinni.

A felső szinten – mintha csak az étterem karzata lenne – 15 órától nyílt a presszó. Itt alkalmanként irodalmi esteket tartottak, kakaóbárt rendeztek a kicsiknek, vasárnap délelőttönként pedig bábszínházzal csalogatták ide a legkisebbeket és szüleiket.

Az épület csaknem 40 millió forintba került, a konyhája pedig közétkeztetési feladatokat is ellátott. Ebédet négy szombathelyi iskolába szállítot­tak, további kettőbe pedig félkész ételeket. Innen látták el cukrászsütemé­nyekkel a szombathelyi vendéglátóegységek egy részét.