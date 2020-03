A gyermekkori fogszabályozás lehetőségei

Múlt héten a gyermekfogazati rendellenességekre koncentráltunk, amiket feltétlenül korrigálni kell, különben az esztétikai problémán túl hatással lehetnek a rágásra, a beszédre, a légzésre és a testtartásra is. Most a fogszabályozáshoz használt készülékről beszél dr. Laki Zsuzsanna fogszakorvos.

– Klasszikus esetben akkor érdemes „belenyúlni” fogszabályozóval a fogsorba, amikor a fogváltás már elkezdődött, a felső és az alsó négy metszőfog már maradó fog. Ha még csak az első néhány tejfogát váltotta a gyermek, és azok ferdén, kuszán nőnek, nincs ok túlzott aggodalomra, alakulhatnak még a fogak. Összességében minden szempontból a legkifizetődőbb a szabályos, egészséges fogsor. És jobb gyerekkorban rendbe tenni a problémákat, így egy életen keresztül szép és egészséges fogsornak örülhetünk – mondta dr. Laki Zsuzsanna.

– A vegyes fogazatú időszakban, amikor elkezdik váltani a gyerekek a tejfogaikat (ez eltarthat akár 13-14 éves korukig), a klasszikus kivehető készüléket javasoljuk. Éjszaka, illetve napközben néhány órára ajánlottak a könnyen viselhető eszközök, a trénerek. Nem a fogakra, hanem az izmokra (ajak, nyelv, orca) vannak hatással. Puha, rugalmas szilikongumi-eszközök, ránézésre a bokszolóknál ismert fogvédő sínre/sportfogvédőre hasonlítanak. Abban segítenek, hogy a maradó fogak helyes pozícióban nőjenek majd ki a helyükön, segítik visszaalakítani a rossz szokás miatt kialakult elváltozásokat, helyreállítani az orrlégzést. Az okos készülékek korrigálják a rossz harapásformákat. Hordásukkal elkerülhető később a fix fogszabályozó, vagy lerövidíthetik a fix készülék hordási idejét. Hordásuk szokását viszont a szülőknek kell kialakítaniuk a gyermekben. A viselésük nem fájdalmas, csak kitartás kell hozzá.

B tervként pedig még mindig ott van a fogváltás utáni időszakra a fix készülék (a kezelés ideje alatt éjjel-nappal viselik). Ennek a felhelyezése azután történhet meg, miután a tejfogak lecserélődtek. Ez általában 12-13 éves korban történik, de egyénenként változik.

A fix fogszabályozóknál a breketteket (a tappancsok, amelyeken keresztülvezetik a fogszabályozó ívet) cementtel vagy más ragasztóanyaggal rögzítik a fog felszínére, és a kezelés befejeztével a fogszabályozó szakorvos távolítja el őket. Lehetővé tesznek olyan fogelmozdításokat is, amiket kivehető készülékkel nem lehet megvalósítani. Tulajdonképpen 3D-s kezelésről van szó: fel, le, előre, hátra, precíziósan minden fogat szabályosan be lehet vele állítani. Noha a fogra ragasztott készülékek, a tisztán tartásuk nagyobb odafigyelést, sűrűbb és alaposabb fogmosást igényel, de fokozott szájhigiénével megoldható. Ha nincs komplikáció, 1–1,5 év közötti időtartamot vesz igénybe a kezelés. Havonta egyszeri kontrollt, állítást igényel, néhány nap után megszokják a gyerekek a viselését. A látványos kezelés hétről hétre mutat változást. A színes fogszabályozókat, amelyek elérhetők fémszínű, fogszínű és átlátszó verzióban is, nagyon kedvelik a fiatalok.

