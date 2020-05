A Hollán fivérek

1901. október 27én Hollán Ernő tiszteletére avatott emléktáblát a Magyar Mérnök és Építész Egylet.

Az ünnepségen az eső ellenére több százan gyűltek össze, hogy meghallgassák az ünnepelt érdemeit méltató beszédeket. A megemlékezést az egylet kezdeményezte, de a rendezvényhez csatlakozott Szombathely városa is. Itt jelentették be, hogy a Kiskar utcának azt a szakaszát, ahol a Hollán-ház áll, átnevezik Hollán Ernő utcának. Az egylet nevében Czigler Győző építész, a Tudományos Akadémia képviseletében Lipthay Sándor vasútépítő mérnök mondtak beszédet. Az emléktábla-avatást díszebéd követte, ahol még számos pohárköszöntő elhangzott. Ott olvasták fel Széll Kálmán miniszterelnök levelét is. Ha figyelmesen végigolvassuk a megjelent tudósításokat, észrevehetjük azt, hogy a szónokok mind Hollán mérnöki és akadémikusi tevékenységéről beszéltek. Egyetlen szó sem esett a 48-49-es szabadságharcban vállalt szerepéről. A táblaavatás 10. évfordulójára szervezett koszorúzáson Bánki Donát mondott rövid köszöntőt a ház előtt.

Ő már Hollánról, a kezében fegyverrel küzdő hazafiról is megemlékezett. ”(…) a magyar anyaföld hű fiat, bölcs, tetterős, tudós férfiút szült, aki veszély idején szülőanyját bátor karddal védte, bölcsességgel védelmezte, boldogulásának megalapozásán küzdött, munkált, a haza javára alkotott és teremtett.” – mondta. A házban, amelyiken a táblát elhelyezték, négy Hollán fiú nevelkedett, közülük hárman itt is születtek. A felirat csupán Ernő emlékét örökíti meg, de a többiek is figyelmet érdemelnek.

Az egykori Hollán-házban négy fiú nevelkedett: Adolf, Gusztáv, Hugó és Ernő. Mindegyiküknek volt 48-as kötődése.

Mindegyiküknek van 48as „kötődése” is. Nézzük őket sorban! A legidősebb, Adolf 1810-ben Zalaegerszegen született. Még kisgyerekként költözött a szüleivel Szombathelyre. Felsőfokú iskoláit Bécsben és Pesten végezte. Apja hivatását követve ő is orvos és szülészmester lett. 1848-ban a Vas megyei nemzetőrség főorvosa lett, majd a vármegye főorvosává is őt nevezték ki. Ez utóbbi tisztségét a szabadságharc leverése után is megtarthatta. 1851-től tisztviselőként dolgozott, s fokozatosan haladt előre a ranglétrán. 1862-től már országos tiszti főorvos, de pályája csúcsát 1874-ben érte el, amikor kinevezték a pozsonyi kórház igazgató-főorvosává.

A tisztséget 1882-es nyugdíjazásáig töltötte be. 1893-ban halt meg, sírja a pozsonyi Szent András temetőben van. Gusztáv 1813-ban már Szombathelyen született. Az ő életéről keveset tudunk. A katonai pályát választotta, egy visszaemlékezés ellenőrzést igénylő adata szerint öccséhez, Hugóhoz hasonlóan ő is a Nádor huszároknál szolgált, és a szabadságharcban is részt vett. Az 1860-as évektől már újra Szombathelyen élt. Több helyi egyesületnek is pártoló tagja volt. 1893-ban „nyugalmazott császári és királyi huszárkapitányként” halt meg. A Szent Márton utcai temetőben temették el. A harmadik fiú, Hugó 1819-ben látta meg a napvilágot. 1838ban lépett be a hadseregbe. 1848 őszén a Csehországban állomásozó csapatával együtt a forradalom oldalára állt, és hazajött Magyarországra. 1849-ben Kmety seregében szolgált.

A világosi fegyverletétel után Bemhez csatlakozva Törökországba emigrált. Belépett a török hadseregbe, ahol az új neve Iszkender bej lett. 1852-ben továbbment az Egyesült Államokba, megnősült, és családot alapított. 1861-ben, amikor kitört az amerikai polgárháború, az északiakhoz csatlakozott. 1863 áprilisában Jackson közelében esett el. Sírja az Illinois állambeli Quincy temetőjében van. A negyedik fivért, Ernőt 1824ben jegyezték be az anyakönyvbe. Bécsben a katonai akadémián tanult, hadmérnöki képesítést szerzett. 48-ban a honvédsereg kötelékében harcolt. A szabadságharc bukása után Szombathelyre tért vissza, internálták, majd hat hónapra bebörtönözték. 1866-ban a kezdeményezésére alakult meg a Mérnök és Építész Egylet. Deák köréhez tartozott, képviselővé is megválasztották, a Kiegyezés után pedig fontos politikai tisztségeket is betöltött, 1870 és 1872 között honvédelmi államtitkár volt. Mérnökként fontos szerepe volt a magyar vasúthálózat kialakításában. 1900-ban halt meg. A Pápa melletti Békáson, az Ybl Miklós tervezte sírkápolnában temették el.

A Hollán fivérek ősei az 1700as évek elején Morvaországból települtek a Veszprém megyei Kislődre. A család alapvetően paraszti munkával foglalkozott, de voltak közöttük iparosok is. Közülük származott a fiuk apja, az orvos Hollán József, aki már mint egy polgárcsalád feje költözött Szombathelyre. A német anyanyelvű família itt fokozatosan magyarrá vált. A sors végül úgy hozta, hogy a négy fivér közül kettő, Adolf és Ernő 1882-ben nemesi rangot és címert kapott, s lehetőséget arra, hogy viseljék a „kislődi” nemesi előnevet.