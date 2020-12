A nemesek faluja Nemeskocs

Nemeskocs falu, a történeti források szerint, a XIX. század végéig köznemesi, korabeli szóhasználattal kifejezve kurialista község volt, amelyben kizárólag nemesi jogállású személyek laktak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az ilyen falvak igazgatását az ott lakó nemesek választott testülete intézte. A hagyomány szerint a kocsiak nemességüket kollektíven kapták.

A szájhagyományban megőrződött legenda úgy tudja, hogy Ferdinánd király a Fehérvárt ostromló törökök ellen hősiesen harcoló „kocsi bandérium” valamennyi katonáját kollektíve megnemesítette. A privilégiumot biztosító oklevél nem maradt fenn, de már az 1549-ben készült összeírás Kocson tíz kisnemesi családfőt talált. Az evangélikus hitre tért kocsiak nemességét nemcsak a rendelkezésre álló összeírások, de címerhasználatuk is bizonyítja. A település elöljárói a község hivatalos kiadványait „NEMES KOTSI HELYSÉG” köriratos pecsétnyomóval hitelesítették. Ennek közepébe három heraldikai csillagtól övezett, török fejet átszúró szablyát tartó páncélos kart mutató címert vésettek.

Ezt a szimbólumot a település képviselő-testülete a rendszerváltozás után Nemeskocs hivatalos címereként ismét használatba vette. Porkoláb István, Kiscell krónikása, a két világháború között nagy buzgalommal gyűjtötte és tette közzé a kemenesaljai nép ajkán forgó elbeszéléseket. Kocson több legendát is feljegyezett.

A falu öregjei nemegyszer elmesélték azt a történetet, hogy a középkorban a mai Kocs helyén Parrag, Teke és Vadasülés nevű falvak álltak. Vadasülést Mátyás királyhoz kötik, aki „a falut egy jól sikerült vadászatának emlékére alapította”. Ebben a mondában bizonyára volt szerepe Vörösmarty Szép Ilonkája kezdősorainak, ahol a „vadász ül hosszú méla lesben…” Vadasülést, amelynek temploma is volt, először 1594-ben érte török támadás. Az okozott hatalmas károk miatt a vármegye 1596-ban a falut felmentette az adófizetés alól.

A végső pusztulás 1683-ban következett be, amikor a Bécs alól elűzött, Kemenesalját is végigdúló török martalócok gyújtották fel. A középkori templom egyesek szerint a falu régi temetőjében állt, mások úgy tudták, hogy azt 1872-ben a vasúti megálló építésekor bontották el. Azt is elmondták, hogy a parragi dűlőben, az elpusztult falu helyén, szántás közben találták azt az 1606-ban öntött kis harangot, amely napjainkban Nemeskocs 1792-ben felszentelt evangélikus temploma tornyából hívja imára a híveket.

Kiemelt képünkön: Vasi szépség. A decemberi tájban a nemeskocsi templom fehérlik