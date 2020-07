A nyári bőrápolás alapszabályai

Alapszabály a nyárra: fényvédelem, fényvédelem, fényvédelem! Használatával nemcsak a leégést, de hosszú távon a melanoma kialakulását is elkerülhetjük. Ha emellett alkalmazzuk a már jól megszokott arcápolási rutinunkat, nem érheti baj a bőrünket. Lássuk a részleteket!

A nyári bőrápolás nem sokban különbözik attól, mint ahogy azt egész évben kellene végeznünk. Ahogyan télen, úgy az év legmelegebb, legnaposabb időszakában fontos a bőrünk megfelelő tisztítása, hidratálása és a heti rendszerességgel végzett bőrradírozás. Az alapok nyáron sem változnak: a tisztításhoz ajánlott egy jó arctisztító és tonik, de egy egyszerű micellás vizes arctisztítás is elegendő lehet azok számára, akik nem szeretnek túl sok kozmetikumot használni – tudjuk meg Zubrits Eszter szombathelyi kozmetikustól. Ezek mellé jön be a nyári időszakban a fényvédelem.

Számos nappali arckrémet már úgy dobnak piacra, hogy azok valamilyen mértékben tartalmaznak fényvédő faktort is. Ebből ki-ki igénye szerint válogathat, a tizenöt SPF-estől (Sun Protection Factor = fényvédő faktor) egészen akár az ötvenes faktorszámúig.

A faktorszám egyébként azt jelzi egy terméken, hogy használata mellett mennyivel tölthetünk el több időt a napon, mint a termék használata nélkül.

Bőrünk saját önvédő rendszerével igyekszik ellenállni a napsugárzás káros hatásainak, azonban hosszabb ideig nem képes ellátni védelmi funkcióját, szüksége van a külső segítségre. Lefordítva: egy tízes faktorszámú naptej használatával egy átlagos felnőtt tízszer húsz, azaz kétszáz percet tölthet el erős napsugárzásnak kitett helyen. Ez persze nem szentírás: az izzadságunkkal, valamint azzal, ahogy a ruhánk a bőrünkhöz dörzsölődik, csökken a hatásfoka. Nem beszélve arról, ha vízbe megyünk – így fontos, hogy rendszeresen újrakenjük magunkat.

Eszter ajánlja a napozás utáni hidratáló és hűsítő krémek használatát. Ezek uborka- és aloe vera-tartalma egyrészt nyugtatja a lepirult bőrt, másrészt segít abban, hogy könnyebben bebarnuljon.

Ma már fényvédelemmel ellátott ajakápolót is találunk a boltok polcain – bármilyen meglepő, az ajkaink is le tudnak pirulni, így ezek használatával nemcsak hidratáljuk a szánkat, de a napfény káros hatásaitól is óvjuk.

Azoknak, akik nyáron is ragaszkodnak a sminkeléshez, a kozmetikus az alacsonyabb fedésű BB és CC krémek alkalmazását tanácsolja. Az ilyen jellegű készítmények amellett, hogy egyfajta alapként szolgálnak a sminkhez, hidratálják is a bőrt. Sőt, ezekből is léteznek olyan fajták, amelyek fényvédőt tartalmaznak – kiváltva ezzel a plusz fényvédő krém használatát.

Ami a nyári testápolást illeti, annál is nagyjából ugyanaz a menetrend, mint télen. Annak, aki gyantáztatja vagy epilálja a szőrzetét a különböző testfelületeken, érdemes a testét is heti egy alkalommal átradíroznia, ez segít a felszíni szőrbenövés meggátolásában.

– Fontos azonban, hogy ennél többször ne nagyon radírozzunk, ugyanis ha túl sűrűn csináljuk, bőrünk hozzászokik, és amint egy rövidebb időszakot kihagyunk, sokkal erőteljesebb lesz a bőr újratermelése, ami durva érzetet kölcsönöz majd neki. A gyakori radírozást kiválthatjuk egy durvább felületű törülköző használatával – tanácsolja a szakember.

Ejtsünk néhány szót a kozmetikai arckezelésekről is: a nyár nem kimondottan ezeknek az időszaka. Vannak olyan kezelések, amelyeket kifejezetten nem ajánl a kozmetikus – mezoterápia, hámlasztás stb. – ugyanis ha az így kezelt bőrt napfény éri, könnyen befoltosodhat. Ezeket tehát jobb, ha a késő őszi, kora tavaszi időszakra hagyjuk.

Az arcmaszkokkal, -pakolásokkal, szérumos kezelésekkel nyáron sem okozhatunk semmilyen negatív hatást bőrünknek. A tisztító arckezelés szintén engedélyezett nyáron is – akik nem sűrűn járnak kozmetikushoz, azok számára Eszter évi két ilyen kezelést ajánl: egyet tavasszal, hogy „ne süljenek a bőrbe” nyáron a szennyeződések és egyet ősszel, hogy a nyáron megnövekedett faggyútermelés okozta felesleget kitisztítsák a bőrből.