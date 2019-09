A parizeres zsemle örök, de kell mást is ennie a gyerekeknek

A legtöbb gyerek előbb-utóbb megunja a sonkás, parizeres, szalámis zsömlét. Érdemes egy kicsit megerőltetnünk a fantáziánkat, hogy változatosabb és lehetőleg egészséges harapnivalót készítsünk reggelente a tízórais csomagba.

Mivel az is fontos, hogy néz ki az ételünk, érdemes a pékáruk fajtáját is variálni. A hagyományos zsemlét felválthatjuk császárzsemlével, kiflivel, akár tortilla lappal. Egészségesebb, ha teljes kiőrlésű, magvas kenyérféléket választunk. Ha kenyérszeletet, formakenyeret használunk alapként, kisebb gyerekek számára süteménykiszúróval érdekes formákat készíthetünk a szeletekből.

Felvágott helyett nagyon sokféle egyszerű és finom krémet kenhetünk a két kenyérszelet közé. Szilvágyi Sándorné Marikától kaptunk néhány ötletet, akinek az a véleménye, hogy a variációknak csak a fantáziánk szabhat határt. No meg az, hogy mi van éppen a hűtőszekrényünkben.

A krémek alapja lehet valamilyen tejtermék: túró, sajt vagy vaj. Készíthetünk túró­krémet egy kis tejföllel vagy ömlesztett sajttal, és már lehet is ízesíteni, sóval, pirospaprikával, egy pici köménnyel. Ez egy körözöttalap, amelyet aztán tovább variálhatunk snidlinggel, fokhagymával, apró kockára vágott paradicsommal, de akár tökreszelőn legyalult uborkát is tehetünk hozzá.

Ha viszont édes krémmel szeretnénk változatossá tenni a kínálatot, akkor a túró és a tejföl keverékébe tehetünk ízlésünknek megfelelő dzsemet vagy apróra darabolt, nem lédús gyümölcsöt. Minden esetben arra kell ügyelni, hogy a krém ne legyen folyós, mert akkor a szendvicsből kicsorog. Ez függ a túró állagától, így ennek arányában kell adagolni a többi hozzávalót. Érdemes a tégelyes túrót választani.

A főtt tojás ugyancsak sok lehetőséget ad arra, hogy a kreativitásunkat megcsillogtassuk. A főtt tojásokat vágjuk apróra, majd összekeverhetjük vajjal, ömlesztett, krém- vagy kockasajttal, sóval, egy pici borssal, majonézzel, egy kis mustárral. Ízesíthetjük apróra vágott sonkával, felvágottakkal, újhagymával, zöldség zöldjével.

Nagyon tápláló az avokádókrém. Csak érett avokádót vásároljunk, amit megtisztítás után azonnal egy kis citrom levével csepegtessünk meg, törjünk rá egy gerezd fokhagymát, egy kevés majonézt, sót, borsot, akár darabolhatunk bele apró kockára vágott paradicsomot is, és már azonnal kenhető, fogyasztható.

Finom szendvicskrémet keverhetünk apróra vágott vagy ledarált maradék sült húsból is egy kis vajjal vagy kenhető sajttal, sóval, borssal, kis mustárral, akár egy csipet oregánóval. Megbolondíthatjuk újhagymával, petrezselyem zöldjével. Füstölt húsokból még ízletesebb a kence, de akár még főtt tojással is gazdagítható. Mindent összeturmixolunk, végül egy kellemes, pástétom jellegű krémet kapunk.

Időnként az étlapra vehetjük a májat is, mivel fontos tápanyagokat tartalmaz. A csirke-, sertés-, pulyka- vagy marhamájat megtisztítás után egy kis vöröshagymán megpirítjuk bőséges zsiradékban (Marika nagyon ajánlja a liba- vagy kacsazsírt). Vizet ne adjunk hozzá. Fűszerezzük bőségesen majoránnával, de aki szereti a füstölt ízt, az a májat előre kisütött füstölt szalonnára teheti. A hagymás májat összeturmixoljuk és jöhet a további ízesítés: majonéz vagy tejföl, kevés mustár, só, bors. Jó választás a hét fűszert tartalmazó só, ami salátákhoz és főzelékekhez is kiváló.

Most van a padlizsán szezonja, abból is érdemes krémet készíteni. Ezt a zöldségfélét először meg kell sütni, lehetőleg parázson, mert így kap finom füstös ízt. Minden esetben műanyag szűrőn lecsepegtetjük, hogy a keserű leve kicsepegjen, és már turmixolhatjuk, akár nyers, vagy dinsztelt vöröshagymával, pici fokhagymával, egy kevés borssal, sóval, majonézzel. Főleg pirítós kenyérrel finom. Turbózhatjuk még egy kis sült piros érett paprikával, kevés paradicsommal összesütve – így finom zakuszkát készítettünk.

Végül még egy fontos jó tanács: a szendvicsfeltéteket lehetőleg egy-két óráig hagyjuk hűtőben összeérni.

Nem muszáj okvetlenül szendvicsben gondolkodni. Süthetünk házilag is különféle kis méretű kalácsokat, pogácsákat, kifliket vagy akár palacsintát. A muffin is jó választás, minden gyerek szereti, könnyen csomagolható, fogyasztható. Készíthetjük sós változatban is, például sajttal, sonkával, gombával.

Hozzávalók a sajtos-sonkás-gombás muffinhoz: 30 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 2 dl tej, 3 tojás, 20 dkg gomba, 15 dkg füstölt sonka, 15 dkg reszelt sajt, kevés spenót (kb. 5 dkg) összedarabolva, só, bors.

A gombát és a sonkát összedaraboljuk. Külön összekeverjük a száraz alapanyagokat, valamint a folyékony alapanyagokat, majd a kettőt összedolgozzuk.

A muffinformákat kikenjük pici vajjal és kétharmadig megtöltjük. Előmelegített sütőben 180 fokon 25 percig sütjük.

A száraz, lisztes ételek mellé mindig adjunk valamilyen zöldséget. Szendvicsbe leginkább jégsalátát, madársalátát, bébi spenótot tehetünk, esetleg retket vagy zöldpaprikát. Paradicsomból válasszuk a koktélparadicsomot, amelyet egészben csomagoljunk a szendvics mellé. Rágcsálnivalónak időnként próbálkozzunk meg vékony hasábokra vágott sárgarépával, karalábéval, szárzellerrel.

Csemegeként csoki, cukor, édes kekszek helyett csomagoljunk zabpelyhes, magos kekszeket, illetve gyümölcsöt. Az almát, a körtét szeljük fel, a narancsot szedjük gerezdjeire, úgy tegyük dobozba.