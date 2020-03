A Sárváron tanító Márffy Bence nem ijedt meg a távoktatástól

Normál tantermi körülmények között is előszeretettel nyúl a digitális eszközökhöz, a távoktatásra való röpke kétnapos átállás híre nem érte megrázkódtatásként Márffy Bencét és a tanítványait sem. A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola magyar–történelem szakos tanára youtuber és vlog-alkotó is – ugyanazokat a módszereket alkalmazza most a diákjaival, amelyeket korábban is használt.

Kísérletező ember hírében áll Bence bácsi, a digitális nemzedék pedig nyitott az interaktív, számítógéppel, mobiltelefonnal és online alkalmazásokkal támogatott tanulásra. A tanárt arra kértük, beszéljen az első másfél hét élményeiről. Hasznos tippeket is adott, hogyan lehetnek a szülők gyermekük partnerei a digitális térben.

– Mindenkit, engem is meglepett, hogy át kell állnunk az új munkarendre. Annyi előnyöm volt, hogy az iskolában használtam már digitális eszközöket a gyerekekkel, elsősorban összefoglaló órákon és dolgozatírásra. Tableten dolgoztunk, alkalmazásokat használtunk vagy a böngészőn keresztül elérhető oldalakat, amelyeken online feladatlapokat töltöttek ki, ezeket én előre összeállítottam nekik – meséli.

Két hatodikos és egy hetedikes osztályban tanít magyart, a hetedikeseknek ő az osztályfőnöke. Hatodikban most kezdték tanulni a verses formájú epikai műfajokat, ismerkednek a Lúdas Matyival; hetedikben a Kőszívű ember fiai a téma. Igyekszik mindkét esetben belecsempészni a tananyagba a digitális eszközöket: rövid összefoglaló videókat és érdekességeket, mondjuk egy adott íróval, költővel kapcsolatban. Ilyeneket a történelemhez is készített már. Videókat pedig amúgy is gyárt az internetre: Youtube-csatornájára, az Időutazóra rendszeresen rak fel történelmi érdekességeket.

A Facebookon a múlt héten több olyan csoport alakult, amely a digitális otthoni oktatással kapcsolatban segít pedagógusoknak, szülőknek, diákoknak – ő is felajánlotta, hogy a videóit közzéteszi: 16 ezer feliratkozóval rendelkező csatornájára kerülnek fel nyilvánosan, hadd használják azokat más pedagógusok is.

– Minden segítséget örömmel vesznek a kollégák itt és az ország túlsó felén is. Ennek a generációnak a rocksztárjai a videósok, az influencerek, akik között kevés foglalkozik ismeretterjesztéssel, nekem ez a hobbim is, a kettő összefonódik. A kéréseket folyamatosan írom fel magamnak, és miután a távoktatással végzek, és van némi szabadidőm, már készítem a segédanyagokat a következő hétre. Határozottan több munkám van, mint amikor simán „csak” tanítok – hangsúlyozza. A tanítványaival Facebook-csoporton keresztül tart kapcsolatot, és létrehozott olyan címtárakat, amelyekkel csoportos e-maileket tud küldeni. A digitális munkarendre való átálláskor a kollégáival igyekeztek figyelembe venni azt is, hogy egységes platformon keresztül adjanak a gyerekeknek feladatot.

A diákok reakciója szerinte vegyes a távoktatással kapcsolatban. Volt, aki pozitívan reagált, más a sötétben tapogatózott, rengeteg kérdést tett fel. Ami biztos: a szülőknek óriási kihívás az új helyzet. Elengedhetetlen, hogy a pedagógus mindig rendelkezésre álljon: e-mailben, Facebookon vagy telefonon állandóan netközelben van, digitális telefonközpontosként működik.

Fontos, hogy a szülők igazi motivációs erőként álljanak a gyermekük mellett, és bizony előfordulhat, hogy a gyerek néha jobban tudja a dolgokat, mint a szülei. A szülőknek azt üzeni: semmiképpen ne essenek pánikba. Be tudnak lépni a Facebookon az otthoni digitális oktatást támogató szülői segítő fórumokra. Ezeken kérdéseket lehet feltenni szaktanároknak. A rendszerezett, tantárgyakra lebontott fórumokon pedig pedagógusok, hallgatók, lelkes szülők segítenek. A keresőbe írják be: távoktatás, digitális oktatás, e-tananyagok vagy online otthonoktatás – ez most a legnagyobb csoport 70 ezer pedagógussal, szülővel, hallgatóval. De számos cég is felajánlotta segítségét a tantermen kívüli oktatásra való átálláshoz.