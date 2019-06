A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár új igazgatója felkészült a kihívásokra

Új igazgatója van a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak: Dr. Baráthné Molnár Mónika, aki évek óta készült a feladatra. Férjével két gyermeket nevel, akik abba nőttek bele, hogy felelősek vagyunk a feladatok elvégzéséért.

Magasra van téve a léc, ilyen elődök után komoly kihívás elfoglalni az igazgatói pozíciót – fogalmaz Dr. Baráthné Molnár Mónika, méghozzá ilyen fiatalon, hiszen még csak 43 éves. 1998 óta munkatársa az intézménynek, minden területen kipróbálta magát: olvasószolgálatosként, tájékoztató könyvtárosként, helyismereti dokumentátorként, 2012-től feldolgozó csoportvezető volt, 2014-ben lett igazgatóhelyettes. Akkor „Berzsenyi Könyvtárért” Szimpátia díjat szavaztak meg neki a munkatársai, ezzel köszönték meg szakmai felkészültségét, kitartó és ambíciózus munkáját, segítőkészségét, közvetlenségét és türelmét. Elismerték gyors problémamegoldásait, a munkacsoportok közötti együttműködés és kollegialitás erősítését.

– Mindenhol szerettem dolgozni, hamar megszerettek a kollégák, gyorsan átláttam, mik azok a területek, ahol változtatni kellene. Valószínűleg jól csináltam, mert amint Pallósiné dr. Toldi Márta nyugdíjba ment, és Nagy Éva került a helyére, engem kértek fel igazgatóhelyettesnek. Évával jól együtt tudtunk működni, megismert, hogy terhelhető vagyok, a feladatokat jó minőséggel teljesítem. Felkészülésem a könyvtárvezetésre már az első évtől elkezdődött. Részt vettem a minőségirányításban, a belső ellenőrzési vizsgálatokban, a szabályzatok elkészítésében, a rendezvények létrehozásában, a pályázatokban.

Dr. Baráthné Molnár Mónika 2019. április 5-én megkapta a „Berzsenyi Könyvtárért” szakmai díjat az előző évi munkájáért, amelyet a Minősített Könyvtár cím elnyerése érdekében végzett. Saját kitartása és felkészültsége mellett volt ereje a munkatársak motiválására, a szakmai problémák kezelésére. Körültekintő figyelemmel volt az intézmény működtetésére és a könyvtárvezetést rendíthetetlenül támogatta.

– A kezdeti nehézségeknél megerősít, hogy érzem a kollégáim támogatását. A Minősített Könyvtár cím elnyerése arra is példa, hogy a szoros együttműködésünkre volt szükség a sikerhez, a megfelelő dokumentáció összeállításához. A könyvtár kiválóan működő intézmény, erős alapokra építkezve vehetem át. Elsődleges célom a szolgáltatások szinten tartása, a menet közben adódó fejlesztési lehetőségek kihasználása. Fekete Péter államtitkár a minisztériumba beküldött igazgatói pályázatommal kapcsolatosan leírta, hogy fontosnak tartja: „olyan vezetők álljanak az intézmények élén, akik biztosítják a minőségi közszolgáltatások elérhetőségét, és figyelemmel vannak a könyvtár fejlesztési lehetőségeinek kihasználására, közösségeik kulturális igényeire.” Köszönettel tartozom Pallósiné dr. Toldi Mártának, aki anno felvett a könyvtárba, és meglátta bennem a lehetőségeket, Nagy Évának, aki megismertette velem a vezetői tevékenységet, a fenntartó önkormányzatnak, amely támogatta a pályázatomat, és még egyszer kiemelve a munkatársaimnak, akik mellettem állnak.

Nem volt kötelező eljönni a hétfő reggeli alkalomra, amikor Dr. Baráthné Molnár Mónika átvette az igazgatói kinevezését Koczka Tibor alpolgármestertől, hétfőn a könyvtár csak délben nyit, egy műszak nem is dolgozott, az olvasószolgálatosok is pihenhettek volna otthon, mégis eljöttek, hogy ünnep legyen, és a jelenlétükkel is biztosítsák a támogatásukról.

Az új igazgatónő a családjáról is szívesen beszél, a férjéről, akinek a türelme nélkül mindez nem lenne megvalósítható, aki tolerálja a rendezvények miatti esti kimaradásokat, vezetőként tudja, hogy ez a beosztás mit jelent. Két gyermeket nevelnek, Attila 16, Zsuzsanna 19 éves, abba nőttek bele, hogy a szülők az idejüket be- és megosztva vannak velük, tudják, hogy mindenkinek végezni kell a maga feladatát. Tanulnak, jártak zeneiskolába, tornára, úszni, lovagolni, nyelvórákra. A fiú a Nagy Lajos Gimnáziumba jár, a lány a Bolyai gimnáziumból az ELTE jogi karára készül, az angol és a német nyelv mellett kínait tanul, ha felveszik, kirepül.

– Szerencsés helyzetben vagyok, mert az anya, a feleség és a vezető szerep elférnek egymás mellett az életemben. A családtagjaim tudják, hogy számíthatnak rám, ha szükségük van valamire vagy segítséget kérnek valamiben, és azt én tudom megoldani. A munkámat teljes erőbedobással végzem, a tökéletességre törekszem a munkahelyemen és a magánéletemben is. Ezt úgy lehet kivitelezni, hogy nem veszek el a részletekben, megtanultam prioritásokat tenni. Kis ügyeket kis fejszecsapással, nagy ügyeket nagy fejszecsapással lehet intézni.