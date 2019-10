A Zonta 100 éve segít – Flashmobbal ünnepelték a centenáriumot

Villámcsődülettel hívta fel a Zonta Club Szombathely a Fő téri járókelők figyelmét tegnap a segítés fontosságára, a száz éve megalakult Zonta szervezet tevékenységére.

Három szombathelyi középiskola fiataljai színes esernyőkkel rajzolták ki a ZONTA feliratot, miközben Tóth Dániel szebbnél szebb énekszámokkal tette még ünnepibbé a hangulatot. A betűszót megformáló tömegben diák, Zonta klubtag és szülőjével együtt érkezett sérült gyermek keveredett egymással. Pallósiné dr. Toldi Márta klubelnök megemlékezett Marian de Forest Buffalo városi újságíróról, akinek kezdeményezésére 1919 novemberében megalakult az első Zonta klub.

Célul a nők helyzetének javítását, a jogfosztottakkal, rászorulókkal való szolidaritást tűzték ki. A hálózatnak azóta a világ 63 országában csaknem 1200 klubja működik, mintegy 30 ezer önkéntes taggal. A szombathelyi klub 28 éve alakult, eddig összesen 55 hölgy tevékenykedett benne. A jelenleg 15 fős tagság fiatalokat vár.

– Ezért is döntöttünk úgy, hogy a jubileumra egy fiatalos rendezvényt szervezünk – magyarázta az elnök, hozzátéve, hogy az utóbbi időszakban szerencsére több diplomás fiatal nőt is üdvözölhettek a tagság soraiban. Diákokat is megkérdeztünk: a 9. osztályos Baksa Dorina például nem hallott korábban a Zonta klubról, és megörült, amikor megtudta, hogy az a női egyenjogúságért harcol. Barátnője, Lekics Léna is utánanézett az esernyős rendezvény kapcsán a szervezetnek, és most már tudja, hogy tevékenységük értéket képvisel.

Az ünnepség, amelyre a szervezet több nemzetközi vezetője is eljött, szűkebb körben folytatódott.

A bécsi Margot Fleck, a Zonta alapítványi nagykövete arról beszélt, hogy a női jogokat védelmező klubhálózat az utóbbi években a gyermekházasság elleni küzdelmet tűzte a zászlajára. Világszerte ugyanis 650 millió 18 év alatti nő él házasságba kényszerítve, megfosztva a gyermekkortól, a tanulás lehetőségétől.

A zontiánok által gyűjtött adományok jelentős része az aprólékos szemléletformáló, felvilágosító munkában hasznosul, elsősorban afrikai országokban. A jubileumi összejövetelen bemutatták azt a kétnyelvű kiadványt is, ami a Zonta Club Szombathely sokszínű jótékonysági tevékenységét mutatja be.