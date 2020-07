Alakítsuk játszótérré a kertünk egy részét!

Még több mint egy hónap hátra van a nyári szünetből, nem késő játszótérré alakítani a kert egy részét. Ráadásul ez a befektetés nem egy szezonra szól: kora tavasztól késő őszig használhatja az aprónép. Egy mini játszótérről azoknak sem kell lemondaniuk, akiknek nincsen udvaruk.

Homokozót lehetőleg ne virág­ágyás és veteményes mellé tervezzünk, ajánlatos ugyanakkor körbejárhatóvá tenni és az árnyékolásról gondoskodni. Az ideális perem 20-25 centiméter magas, deszkából, gerendából, esetleg raklapból vagy rönkfából könnyen összeállítható. Ha elkészült, érdemes leásni a földbe. Az aljára helyezzünk vízhatlan záróréteget fóliából vagy geotextilből, ami megakadályozza a nedvesség felszivárgását és az elgazosodást. Praktikus megoldás, ha csúsztatható fedelet kap a homokozó, így használaton kívül plusz szabad felületet nyerünk vele.

Nagy divat, hogy a homokozóból egy mászóka vagy mászófal vezet fel a vártoronyba. A kicsik szívesen vonulnak el ide, rendezik be saját kis birodalmukat. Az örömük már csak akkor lesz nagyobb, ha lefelé csúszdán is érkezhetnek. Készen is vásárolható ilyen játszótér kisebb és nagyobb méretben egyaránt, de a különböző megoldásoknak csak a képzeletünk és a pénztárcánk szabhat határt.

Hintaállványt úgy érdemes tervezni, hogy a felső keresztgerendájának magassága soha ne legyen magasabb 2,5 méternél. A kötél hosszát pedig úgy állítsuk be, hogy a hintaülőke maximum a talajtól számított 35-40 centiméterre legyen. A hinta alatti teret érdemes ütéscsillapító gumiburkolattal ellátni. Az állványra gyűrű, nyújtórúd és mászóka is akasztható, ezt a kicsit nagyobbak biztosan élvezik, ahogy az ide felszerelhető kosárlabdapalánkot vagy a kert két végébe kihelyezett focikapukat is. Szintén nem nagy anyagi ráfordítás egy nagyobb vödröt vagy virágládát telepakolni kaviccsal, és a totyogókat egy jó időre biztosan lefoglalja.

Egy műanyag medence segítségével a teraszon is lehet homokozójuk a gyerekeknek. Néhány maréknyi kavicsnak, kisvödörnek és lapátnak, egy egyszemélyes mérleghintának, pár flakonnyi buborékfújónak, kréta- vagy matatótáblának pedig még a kisebb balkonon is akad hely – és már nem is kell rögtön a túlzsúfolt játszótérre futni.